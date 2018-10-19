Венесуэла обязала покинуть страну поверенную в делах Эквадора

“Правительство Венесуэлы больше не может отрицать систематическое вмешательство в дела страны со стороны президента Эквадора Ленина Морено, как и высылку посла в Кито Кароль Дельгадо. Это действие обязывает принять ответную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес, которая объявлена персоной нон грата”, — говорится в сообщении. Как заявили в МИД, у дипломата есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

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В дипломатическом ведомстве высказали мнение, что решение Кито выслать посла “является следствием новой роли, которая был назначена эквадорскому правительству после визита вице-президента США Майкла Пенса” с целью “неконституционной смены режима в Венесуэле”.

Ранее МИД Эквадора сообщил, что посол Венесуэлы в Кито Кароль Дельгадо объявлена персоной нон грата и должна будет покинуть страну. Данная мера стала реакцией на слова министра связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригеса, обвинившего Морено во лжи о числе венесуэльских мигрантов, ежедневно прибывающих в Эквадор. В Кито также приняли решение отозвать для консультаций из Каракаса временного поверенного в делах республики.

Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня из Боливарианской Республики выехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.