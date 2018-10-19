Colgate зупинив свій завод у Венесуелі через дефіцит картонних коробок

Йдеться про завод, який розташовується в місті Валенсія. Підприємство зупинило роботу в минулий понеділок. Постачальник картонних коробок — ірландська компанія Smurfit Kappa. Її венесуельська філія в минулому місяці перейшла під контроль місцевої влади. Після цього Colgate спробував знайти постачальника картонних коробок у сусідній Колумбії.

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За словами представника профспілки, нестача картону спонукала Colgate збільшити відпустки для 77 працівників заводу. Родрігес зазначив, що інший завод Colgate з виробництва зубної пасти все ще працює, проте запасів картонних коробок у нього вистачить не більше ніж на місяць.

“Якщо завод не отримає картон, його діяльність також буде припинена”, — сказав Родрігес.

Colgate-Palmolive не відповів на запит про коментар, додає Reuters. Всього у компанії п’ять заводів у Венесуелі, включаючи підприємство з виробництва мила, яке припинило роботу більше року тому.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.