Colgate остановил свой завод в Венесуэле из-за дефицита картонных коробок

Речь идет о заводе, который располагается в городе Валенсия. Предприятие остановило работу в минувший понедельник. Поставщик картонных коробок — ирландская компания Smurfit Kappa. Ее венесуэльский филиал в прошлом месяце перешел под контроль местных властей. После этого Colgate попытался найти поставщика картонных коробок в соседней Колумбии.

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По словам представителя профсоюза, нехватка картона побудила Colgate увеличить отпуска для 77 работников завода. Родригес отметил, что другой завод Colgate по производству зубной пасты все еще работает, однако запасов картонных коробок у него хватит не более чем на месяц.

“Если завод по производству зубной пасты не получит картон, его деятельность также будут приостановлена”, — сказал Родригес.

Colgate-Palmolive не ответил на запрос о комментарии, добавляет Reuters. Всего в компании пять заводов в Венесуэле, включая предприятие по производству мыла, которое прекратило работу более года назад.

Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня из Боливарианской Республики выехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.