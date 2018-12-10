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Мадуро звинуватив США в плануванні держперевороту у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро в неділю заявив, що влада США готує державний переворот в Боліваріанської Республіці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Венесуельске агентство новин

Мадуро звинуватив США в плануванні держперевороту у Венесуелі

"Сьогодні втілюється в життя і координується Білим домом спроба зруйнувати демократичну життя Венесуели і реалізувати переворот проти демократичного, вільного і конституційного режиму, існуючого в нашій країні", - заявив Мадуро, чиї слова наводить Венесуельське агентство новин.

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Глава держави пообіцяв найближчим часом провести "прес-конференцію, щоб повідомити подробиці і дані про змову, що виходить з Білого дому".

Нагадаємо, американська адміністрація готується до того, щоб оголосити Венесуелу державою-спонсором тероризму, поставивши її поряд із такими країнами, як КНДР, Іран, Судан та Сирія.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.

Включення будь-якої країни до рейтингу Держдепартаментом список спонсорів тероризму дає підставу мінфіну прийняти каральні заходи проти тих юридичних і фізичних осіб, а також держав, які ведуть торгівлю з цією країною. Під заборону підпадають, зокрема, поставки зброї і товарів подвійного призначення, будь-які банківські операції.

19 квітня 2018 року сенатор-республіканець Корі Гарднер зажадав від Державного департаменту США внести у цей список Росію в зв’язку зі “справою Скрипалів”. 12 червня 2018 року Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом про визнання РФ спонсором тероризму.

Санкції, які накладають США на країни, включені ними до списку: заборона на поставки зброї (експорт і продаж); контроль за експортом товарів подвійного призначення; заборони на економічну допомогу; накладення різних фінансових і інших обмежень.

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