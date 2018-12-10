Мадуро обвинил США в планировании госпереворота в Венесуэле

"Сегодня воплощается в жизнь и координируется Белым домом попытка разрушить демократическую жизнь Венесуэлы и реализовать переворот против демократического, свободного и конституционного режима, существующего в нашей стране", - заявил Мадуро, чьи слова приводит Венесуэльское агентство новостей.

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Глава государства пообещал в ближайшее время провести "пресс-конференцию, чтобы сообщить подробности и данные о заговоре, выходящий из Белого дома".

Напомним, американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее рядом с такими странами, как КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острую социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня с Боливарианской Республики выехали около 2,3 миллиона человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.

Включение любой страны в рейтинге Госдепартаментом список спонсоров терроризма дает основание Минфина принять карательные меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной. Под запрет подпадают, в частности, поставки оружия и товаров двойного назначения, любые банковские операции.

19 апреля 2018 сенатор-республиканец Кори Гарднер потребовал от Государственного департамента США внести в этот список Россию в связи с "делом Скрипач". 12 июня 2018 Украина обратилась в Международный суд ООН с иском о признании РФ спонсором терроризма.

Санкции, которые накладывают США на страны, включенные ими в список: запрет на поставки оружия (экспорт и продажа); контроль за экспортом товаров двойного назначения; запрета на экономическую помощь; наложение различных финансовых и других ограничений.