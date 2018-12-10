Мадуро обвинил США в планировании госпереворота в Венесуэле

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 85866 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 194063 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 149334 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 215095 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 258299 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215858 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248002 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208550 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 492154 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241666 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
78%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 6876 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 4160 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 9578 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 11131 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 14517 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 270441 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 246061 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 331558 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 492154 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 583272 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35278 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 215095 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81090 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77327 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82797 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Мадуро обвинил США в планировании госпереворота в Венесуэле

Киев • УНН

 • 9239 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Венесуэльское агентство новостей.

Мадуро обвинил США в планировании госпереворота в Венесуэле

"Сегодня воплощается в жизнь и координируется Белым домом попытка разрушить демократическую жизнь Венесуэлы и реализовать переворот против демократического, свободного и конституционного режима, существующего в нашей стране", - заявил Мадуро, чьи слова приводит Венесуэльское агентство новостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мадуро назвал вице-президента США пенсий "сумасшедшим экстремистом"

Глава государства пообещал в ближайшее время провести "пресс-конференцию, чтобы сообщить подробности и данные о заговоре, выходящий из Белого дома".

Напомним, американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее рядом с такими странами, как КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острую социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня с Боливарианской Республики выехали около 2,3 миллиона человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.

Включение любой страны в рейтинге Госдепартаментом список спонсоров терроризма дает основание Минфина принять карательные меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной. Под запрет подпадают, в частности, поставки оружия и товаров двойного назначения, любые банковские операции.

19 апреля 2018 сенатор-республиканец Кори Гарднер потребовал от Государственного департамента США внести в этот список Россию в связи с "делом Скрипач". 12 июня 2018 Украина обратилась в Международный суд ООН с иском о признании РФ спонсором терроризма.

Санкции, которые накладывают США на страны, включенные ими в список: запрет на поставки оружия (экспорт и продажа); контроль за экспортом товаров двойного назначения; запрета на экономическую помощь; наложение различных финансовых и других ограничений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40