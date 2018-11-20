The Washington Post: Трамп має намір оголосити Венесуелу країною-спонсором тероризму

Видання не привело подробиць щодо того, коли може бути оголошено про відповідний крок, а також які заходи можуть послідувати за ним. Джерела газети відмовилися підтвердити, що рішення про включення Венесуели у даний список вже остаточно прийнято, проте вони пояснили, що в останні дні Держдепартамент запитував реакцію на даний потенційний крок у різних держструктур. У зовнішньополітичному відомстві не стали коментувати зазначені відомості.

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Американська адміністрація вже неодноразово вводила санкції проти Каракаса. Про останній за часом пакеті обмежень проти Венесуели міністерство фінансів США оголосило 25 вересня. Тоді в чорні списки потрапила дружина глави держави Ніколаса Мадуро Сілія Флорес, віце-президент, міністр оборони Володимир Падріні Лопес, міністр зв’язку та інформації Хорхе Родрігес, а також виконавчий віце-президент Дельсі Родрігес.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.

Включення будь-якої країни до рейтингу Держдепартаментом список спонсорів тероризму дає підставу мінфіну прийняти каральні заходи проти тих юридичних і фізичних осіб, а також держав, які ведуть торгівлю з цією країною. Під заборону підпадають, зокрема, поставки зброї і товарів подвійного призначення, будь-які банківські операції.

19 квітня 2018 року сенатор-республіканець Корі Гарднер зажадав від Державного департаменту США внести у цей список Росію в зв’язку зі “справою Скрипалів”. 12 червня 2018 року Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом про визнання РФ спонсором тероризму.

Санкції, які накладають США на країни, включені ними до списку: заборона на поставки зброї (експорт і продаж); контроль за експортом товарів подвійного призначення; заборони на економічну допомогу; накладення різних фінансових і інших обмежень.