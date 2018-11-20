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The Washington Post: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма

The Washington Post: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма

Киев  •  УНН

 • 8764 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив её рядом с такими странами, как КНДР, Иран, Судан и Сирия. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве, передает УНН.

Издание не привело подробностей о том, когда может быть объявлено о соответствующем шаг, а также какие меры могут последовать за ним. Источники газеты отказались подтвердить, что решение о включении Венесуэлы в данный список уже окончательно принято, однако они объяснили, что в последние дни Госдепартамент спрашивал реакцию на данный потенциальный шаг в различных госструктур. Во внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать указанные сведения.

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Американская администрация уже неоднократно вводила санкции против Каракаса. О последнем по времени пакете ограничений против Венесуэлы министерство финансов США объявило 25 сентября. Тогда в черные списки попала супруга главы государства Николаса Мадуро Силия Флорес, вице-президент, министр обороны Владимир Падрини Лопес, министр связи и информации Хорхе Родригес, а также исполнительный вице-президент Дельс Родригес.

Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня с Боливарианской Республики выехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.

Включение любой страны в рейтинге Госдепартаментом список спонсоров терроризма дает основание Минфина принять карательные меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной.

19 апреля 2018 года сенатор-республиканец Кори Гарднер потребовал от Государственного департамента США внести в этот список Россию в связи с “делом Скрипалей”. 12 июня 2018 Украина обратилась в Международный суд ООН с иском о признании РФ спонсором терроризма.

Санкции, которые накладывают США на страны, включенные ими в список: запрет на поставки оружия (экспорт и продажа); контроль за экспортом товаров двойного назначения; запрета на экономическую помощь; наложение различных финансовых и других ограничений.

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