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Джон Болтон назвав Венесуелу, Кубу і Нікарагуа “трійкою тиранії”

Джон Болтон назвав Венесуелу, Кубу і Нікарагуа “трійкою тиранії”

Київ • УНН

 • 13830 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час свого виступу у Флориді назвав Венесуелу, Нікарагуа і Кубу “трійкою тиранії”. Він пообіцяв жорстку позицію амреиканського лідера Дональда Трампа щодо “диктаторів і тиранів біля наших берегів”, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“Трійка тиранії у цій півкулі — Куба, Венесуела і Нікарагуа нарешті зустріла гідного супротивника”, — цитує агентство слова Джона Болтона.

“Багато з присутніх тут стали жертвами неймовірних жахів, які творили режими у Кубі, Венесуелі і Нікарагуа. Ви вижили, перемогли, подолали. Трійці тиранії у нашій півкулі — Кубі, Венесуелі і Нікарагуа — тепер дали гідну відповідь”, — наводить Agence France-Presse слова радника президента США з питань нацбезпеки.

Він заявив, що США розширять список санкцій компаній, пов’язаних з армією і розвідслужбами Куби. Йдеться, як повідомляє агентство, про більш ніж два десятки компаній. За словами радника президента, перелік компаній буде визначено в найближчі дні.

Джон Болтон підтвердив інформацію надану авторитетним міжнародним діловим виданням The Wall Street Journal повідомивши, що президент США Дональд Трамп підписав указ про нові санкції відносно Венесуели, які включають блокування операцій зі золотим запасом Венесуели. У тому числі, громадянам США буде заборонено торгувати золотом, що експортуються Каракасом.

Про які санкції відносно Нікарагуа йдеться, Болтон не уточнив.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.

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