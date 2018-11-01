Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа "тройкой тирании"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время своего выступления во Флориде назвал Венесуэлу, Никарагуа и Кубу “тройкой тирании”. Он пообещал жесткую позицию амреиканського лидера Дональда Трампа в отношении “диктаторов и деспотов у наших берегов”, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Тройка тирании в этом полушарии — Куба, Венесуэла и Никарагуа наконец-то встретила достойного противника“,— цитирует агентство слова Джона Болтона.
“Многие из присутствующих здесь стали жертвами невероятных ужасов, которые творили режимы на Кубе, Венесуэле и Никарагуа. Вы выжили, победили, преодолели. Тройке тирании в нашем полушарии — Кубе, Венесуэле и Никарагуа — теперь дали достойный ответ”, — приводит Agence France-Presse слова советника президента США по вопросам нацбезопасности.
Он заявил, что США расширят санкционный список компаний, связанных с армией и разведслужбами Кубы. Речь, как сообщает агентство, пойдет о более чем двух десятках компаний. По словам советника президента, перечень компаний будет определен в ближайшие дни.
Джон Болтон подтвердил информацию, предоставленную авторитетным международным деловым изданием The Wall Street Journal сообщив, что президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Венесуэлы, которые включают блокировку операций с золотым запасом Венесуэлы. В том числе, гражданам США будет запрещено торговать золотом, экспортируемых Каракасом.
О каких санкциях в отношении Никарагуа говорится, Болтон не уточнил.
Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня из Боливарианской Республики выехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.