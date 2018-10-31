The Wall Street Journal: США готують санкції, щоб перешкодити Венесуелі продавати золото

За відомостями джерел видання, про введення даних обмежень може бути оголошено вже на цьому тижні. У публікації наголошується, що в Венесуелі в цьому році видобули понад 20 т золота, вартість якого оцінюється в сотні мільйонів доларів. Метал здебільшого експортували до Туреччини.

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За твердженням джерел газети, мета Вашингтона полягає в тому, щоб перешкодити Каракасу здійснювати не тільки дані поставки, а й “рух нелегальних коштів через підставні компанії”. Видання констатує, що оголошення нових американських санкцій може збігтися у часі з планованим у четвер виступом помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона в Майамі (штат Флорида). Він, як очікується, буде присвячений здебільшого латиноамериканським країнам.

Про можливість введення санкцій, про які йде мова, заявив 24 жовтня помічник міністра фінансів США Маршалл Біллінгслі, виступаючи в Інституті Брукінгса у Вашингтоні. Він зазначив тоді, що США вивчають можливість “ввести обмеження на торгівлю Венесуели золотом”, додавши, що способи видобутку цього дорогоцінного металу в країні шкодять навколишньому середовищу і навіть можуть викликати “екологічну катастрофу”. Біллінгслі додав, що міністр фінансів США Стівен Мнучін обговорював це питання на початку жовтня з главами МЗС ряду країн.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.