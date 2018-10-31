The Wall Street Journal: США готують санкції, щоб перешкодити Венесуелі продавати золото
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вашингтон готує санкції, які обмежать можливість Венесуели продавати за кордон золото. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
За відомостями джерел видання, про введення даних обмежень може бути оголошено вже на цьому тижні. У публікації наголошується, що в Венесуелі в цьому році видобули понад 20 т золота, вартість якого оцінюється в сотні мільйонів доларів. Метал здебільшого експортували до Туреччини.
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За твердженням джерел газети, мета Вашингтона полягає в тому, щоб перешкодити Каракасу здійснювати не тільки дані поставки, а й “рух нелегальних коштів через підставні компанії”. Видання констатує, що оголошення нових американських санкцій може збігтися у часі з планованим у четвер виступом помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона в Майамі (штат Флорида). Він, як очікується, буде присвячений здебільшого латиноамериканським країнам.
Про можливість введення санкцій, про які йде мова, заявив 24 жовтня помічник міністра фінансів США Маршалл Біллінгслі, виступаючи в Інституті Брукінгса у Вашингтоні. Він зазначив тоді, що США вивчають можливість “ввести обмеження на торгівлю Венесуели золотом”, додавши, що способи видобутку цього дорогоцінного металу в країні шкодять навколишньому середовищу і навіть можуть викликати “екологічну катастрофу”. Біллінгслі додав, що міністр фінансів США Стівен Мнучін обговорював це питання на початку жовтня з главами МЗС ряду країн.
Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.