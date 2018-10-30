Майбутній міністр оборони Бразилії заперечує можливість військового вторгнення до Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Генерал запасу сухопутних військ Аугусту Елену, якого новообраний президент Бразилії Жаір Болсонару має намір призначити міністром оборони країни, відкинув можливість військового вторгнення до Венесуели. Відповідну заяву він зробив у понеділок в інтерв’ю газеті Folha de S.Paulo, інформує УНН.
“Це суперечить принципам нашої зовнішньої політики. Нашим фундаментальним принципом є невтручання у внутрішні справи інших країн. Йдеться про спекуляції”, — сказав Елену, відповідаючи на відповідне запитання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венесуела зобов'язала покинути країну повірений у справах Еквадору
Раніше Folha de S.Paulo повідомила, що чиновник із колумбійського уряду заявив про пропозицію Боготи обраному президенту Бразилії Жаір Болсонару почати військову інтервенцію в Боліваріанської Республіки. МЗС Колумбії спростував цю інформацію.
Як раніше інформував УНН, 28 жовтня 2018 року в другому турі президентських виборів у Бразилії переміг кандидат від правої Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару. Новообраний бразильський лідер відомий своїми провокативними висловлюваннями і зухвалою поведінкою, за що журналісти прозвали його “тропічним Трампом”, а більш радикальні критики характеризують його навіть як фашиста.