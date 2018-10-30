Майбутній міністр оборони Бразилії заперечує можливість військового вторгнення до Венесуели

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Генерал запасу сухопутних військ Аугусту Елену, якого новообраний президент Бразилії Жаір Болсонару має намір призначити міністром оборони країни, відкинув можливість військового вторгнення до Венесуели. Відповідну заяву він зробив у понеділок в інтерв’ю газеті Folha de S.Paulo, інформує УНН.

“Це суперечить принципам нашої зовнішньої політики. Нашим фундаментальним принципом є невтручання у внутрішні справи інших країн. Йдеться про спекуляції”, — сказав Елену, відповідаючи на відповідне запитання.

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Раніше Folha de S.Paulo повідомила, що чиновник із колумбійського уряду заявив про пропозицію Боготи обраному президенту Бразилії Жаір Болсонару почати військову інтервенцію в Боліваріанської Республіки. МЗС Колумбії спростував цю інформацію.

Як раніше інформував УНН, 28 жовтня 2018 року в другому турі президентських виборів у Бразилії переміг кандидат від правої Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару. Новообраний бразильський лідер відомий своїми провокативними висловлюваннями і зухвалою поведінкою, за що журналісти прозвали його “тропічним Трампом”, а більш радикальні критики характеризують його навіть як фашиста.

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