Будущий министр обороны Бразилии отрицает возможность военного вторжения в Венесуэлу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Генерал запаса сухопутных войск Аугусту Элену, которого избранный президент Бразилии Жаир Болсонару намерен назначить министром обороны страны, отверг возможность военного вторжения в Венесуэлу. Соответствующее заявление он сделал сегодня в интервью газете Folha de S.Paulo, информирует УНН.
“Это противоречит принципам нашей внешней политики. Нашим фундаментальным принципом является невмешательство во внутренние дела других стран. Речь идет о спекуляциях”, — сказал Элену, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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Ранее Folha de S.Paulo сообщила, что чиновник из колумбийского правительства заявил о предложении Боготы избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару начать военную интервенцию в Боливарианскую Республику. МИД Колумбии опроверг эту информацию.
Как ранее информировал УНН, 28 октября 2018 во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Новоизбранный бразильский лидер известен своими провокационными высказываниями и вызывающим поведением, за что журналисты прозвали его “тропическим Трампом”, а более радикальные критики характеризуют его даже как фашиста.