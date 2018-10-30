Будущий министр обороны Бразилии отрицает возможность военного вторжения в Венесуэлу

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109236 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117302 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155880 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148500 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138418 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129163 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174307 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Будущий министр обороны Бразилии отрицает возможность военного вторжения в Венесуэлу

Будущий министр обороны Бразилии отрицает возможность военного вторжения в Венесуэлу

Киев  •  УНН

 • 8657 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Генерал запаса сухопутных войск Аугусту Элену, которого избранный президент Бразилии Жаир Болсонару намерен назначить министром обороны страны, отверг возможность военного вторжения в Венесуэлу. Соответствующее заявление он сделал сегодня в интервью газете Folha de S.Paulo, информирует УНН.

“Это противоречит принципам нашей внешней политики. Нашим фундаментальным принципом является невмешательство во внутренние дела других стран. Речь идет о спекуляциях”, — сказал Элену, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Ранее Folha de S.Paulo сообщила, что чиновник из колумбийского правительства заявил о предложении Боготы избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару начать военную интервенцию в Боливарианскую Республику. МИД Колумбии опроверг эту информацию.

Как ранее информировал УНН, 28 октября 2018 во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Новоизбранный бразильский лидер известен своими провокационными высказываниями и вызывающим поведением, за что журналисты прозвали его “тропическим Трампом”, а более радикальные критики характеризуют его даже как фашиста.

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