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The Wall Street Journal: США готовят санкции, чтобы помешать Венесуэле продавать золото

The Wall Street Journal: США готовят санкции, чтобы помешать Венесуэле продавать золото

Киев  •  УНН

 • 7546 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. ашингтон готовит санкции, которые ограничат возможность Венесуэлы продавать за границу золото. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, о введении данных рестрикций может быть объявлено уже на этой неделе. В публикации отмечается, что в Венесуэле в этом году добыли свыше 20 т золота, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов. Металл по большей части экспортировали в Турцию.

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По утверждению источников газеты, цель Вашингтона состоит в том, чтобы помешать Каракасу осуществлять не только данные поставки, но и “движение нелегальных средств через подставные компании”. Издание констатирует, что объявление новых американских санкций может совпасть по времени с планируемым в четверг выступлением помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Майами (штат Флорида). Оно, как ожидается, будет посвящено по большей части латиноамериканским странам.

О возможности введения санкций, о которых идет речь, заявил 24 октября помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне. Он отметил тогда, что США изучают возможность “ввести ограничения на торговлю Венесуэлы золотом”, добавив, что способы добычи этого драгоценного металла в стране вредят окружающей среде и даже могут вызвать “экологическую катастрофу”. Биллингсли добавил, что министр финансов США Стивен Мнучин обсуждал этот вопрос в начале октября с главами МИД ряда стран.

Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острую социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня из Боливарианской Республики выехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.

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