Мадуро назвав віце-президента США Пенса "божевільним екстремістом"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро в середу назвав віце-президента США Майка Пенса “божевільним екстремістом” за його твердження про венесуельське фінансування міграційних потоків з Центральної Америки, повідомляє УНН з посиланням на видання El Nacional.
“Якби це казав не божевільний екстреміст Майкл Пенс, то можна було б посміятися. Я звертаю увагу світу на параною Пенса і екстремістських секторів уряду США щодо Венесуели. Вони одержимі цим, тому що вони не змогли нас перемогти”, — заявив Мадуро, чиї слова наводить портал Nacional.
Напередодні Пенс з посиланням на президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса заявив, що Венесуела фінансує потоки центральноамериканських мігрантів, які рухаються в бік Мексики і США.
Як повідомляв УНН, Венесуела зобов’язала покинути країну повіреного у справах Еквадору.