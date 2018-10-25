Мадуро назвал вице-президента США Пенса "сумасшедшим экстремистом"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду назвал вице-президента США Майка Пенса “сумасшедшим экстремистом” за его утверждения о венесуэльском финансировании миграционных потоков из Центральной Америки, сообщает УНН со ссылкой на издание El Nacional.
“Если бы это сказал не сумасшедший экстремист Майкл Пенс, то можно было бы посмеяться. Я обращаю внимание мира на паранойю Пенса и экстремистских секторов правительства США относительно Венесуэлы. Они одержимы этим, потому что они не смогли нас победить”, — заявил Мадуро, чьи слова приводит портал Nacional.
Накануне Пенс со ссылкой на президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса заявил, что Венесуэла финансирует потоки центральноамериканских мигрантов, которые движутся в сторону Мексики и США.
Как сообщал УНН, Венесуэла обязала покинуть страну поверенного в делах Эквадора.