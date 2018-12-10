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Инфляция в Венесуэле за 2018 приблизилась к 1,3 миллиона процентов

Киев • УНН

 • 60041 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь 2018 составил 702 000%, а в годовом выражении  - 1 290 000%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Рафаэль Гусман.

Инфляция в Венесуэле за 2018 приблизилась к 1,3 миллиона процентов

“Гиперинфляция сохраняется. В ноябре инфляция составила 144,2%, а в годовом исчислении почти 1 300 000%”, — написал Гусман в своем профиле в Twitter.

По мнению политика, ответственность за “голод и трагедию” венесуэльского народа лежит на правительстве.

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Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа 2018 инфляция в годовом исчислении составила более 200 000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня из Боливарианской Республики выехали около 2,3 миллиона человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.

Включение любой страны Госдепартаментом в рейтинг спонсоров терроризма дает основание Минфина принять карательные меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной. Под запрет подпадают, в частности, поставки оружия и товаров двойного назначения, любые банковские операции.

19 апреля 2018 сенатор-республиканец Кори Гарднер потребовал от Государственного департамента США внести в этот список Россию в связи с “делом Скрипалей”. 12 июня 2018 Украина обратилась в Международный суд ООН с иском о признании РФ спонсором терроризма.

Санкции, которые накладывают США на страны, включенные ими в список: запрет на поставки оружия (экспорт и продажа); контроль за экспортом товаров двойного назначения; запрета на экономическую помощь; наложение различных финансовых и других ограничений.

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