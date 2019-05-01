Помпео заявил о предотвращении Россией отъезда Мадуро из Венесуэлы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106245 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110288 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112997 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113929 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142071 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115105 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140059 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144956 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130351 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130374 просмотра

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Помпео заявил о предотвращении Россией отъезда Мадуро из Венесуэлы

Помпео заявил о предотвращении Россией отъезда Мадуро из Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 9216 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что Мадуро во вторник был готов покинуть Венесуэлу, но россияне заставили его остаться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

США настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN Помпео.

Ему был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас.

"Заводите самолет", - ответил Помпео. Он несколько раз повторил, что президенту Венесуэлы "пора покинуть" эту страну.

Напомним, правоохранители задержали 11 человек в ходе акций протеста, которые проходят в Венесуэле во вторник после призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо к военным поддержать действия против президента страны Николаса Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "финальной фазы" свержение режима Николаса Мадуро - операцию "Свобода". Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединиться для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.

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