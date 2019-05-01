Помпео заявил о предотвращении Россией отъезда Мадуро из Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что Мадуро во вторник был готов покинуть Венесуэлу, но россияне заставили его остаться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
США настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN Помпео.
Ему был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас.
"Заводите самолет", - ответил Помпео. Он несколько раз повторил, что президенту Венесуэлы "пора покинуть" эту страну.
Напомним, правоохранители задержали 11 человек в ходе акций протеста, которые проходят в Венесуэле во вторник после призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо к военным поддержать действия против президента страны Николаса Мадуро.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "финальной фазы" свержение режима Николаса Мадуро - операцию "Свобода". Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединиться для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.