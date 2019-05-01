Група Ліми підтримала протестувальників у Венесуелі

"Члени Групи Ліми заявляють про свою повну підтримку конституційного процесу, початого венесуельським народом під керівництвом виконуючого обов'язки президента Хуана Гуайдо для відновлення демократії в Венесуелі, і відмовляються кваліфікувати цей процес як державний переворот, - йдеться в документі. - Знову закликаємо національні збройні сили Венесуели до лояльності виконуючому обов'язки президента Хуану Гуайдо як головнокомандувачу. Попереджаємо про пряму відповідальность Ніколаса Мадуро, а також військових, які перебувають на службі його незаконного режиму, за невибіркове застосування насильства для придушення процесу демократичних перетворень і відновлення правопорядку в Венесуелі".

Учасники об'єднання відзначили, що проведуть зустріч по ситуації в Венесуелі в п'ятницю, 3 травня, в Лімі.

Довідка УНН: Група Ліми - наднаціональна організація, створена з метою розв'язання політичної кризи в Венесуелі. Була заснована 8 серпня 2017 року перуанському місті Ліма, за яким і отримала свою назву. До складку цієї організації входять Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай і Перу.

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Нагадаємо, раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок “фінальної фази” повалення режиму Ніколаса Мадуро — операцію “Свобода”. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднається для повалення режиму Мадуро. Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж.

На тлі цього, чинна влада Венесуела намагається зменшити антиурядові настрої вдвічі піднявши мінімальну зарплату в країні. Відтепер це майже 8 доларів.

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Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.

Чинний президент Ніколас Мадуро, у свою чергу, назвав подію спробою перевороту.

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Зокрема, США наполягають на тому, щоб президент Венесуели Ніколас Мадуро залишив територію республіки.

Так, Держсекретар США Майку Помпео було поставлено питання, яке послання він би направив Мадуро зараз.

“Заводьте літак”, — відповів Помпео.

А в країнах ЄС, у свою чергу, наполягають на політичному вирішенні венесуельської кризи