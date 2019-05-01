Гуайдо заявив, що опозиція Венесуели продовжить протести 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Противники уряду Мадуро у Венесуелі продовжать протести в середу, 1 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення лідер опозиції Хуана Гуайдо в Twitter.
"1 травня ми продовжимо нашу боротьбу на вулицях", - сказав він у відеозверненні, яке було опубліковано в "Твіттері".
За його словами, у вівторок акції протесту, серед учасників яких були військові, показали, що "збройні сили не підтримують і не поважають" президента Ніколаса Мадуро.
Раніше у вівторок він опублікував в Twitter відеозвернення, в якому закликав військових Венесуели вийти на вулиці, щоб "покінчити з узурпацією" влади в країні. За словами Гуайдо, відео було знято на території авіабази імені Франсиско Міранди в Каракасі.
Нагадаємо, щонайменше 25 людей були затримані у вівторок в ході антиурядових виступів в Венесуелі. Такі дані оприлюднила на своїй сторінці в Twitter неурядова організація "Венесуельський кримінальний форум", передає УНН.
"Ми підтверджуємо інформацію про 25 арештів учасників маніфестацій за сьогодні", - йдеться у записі. Найбільша кількість затриманих - 11 осіб - припадає на штат Сулія.
Раніше повідомлялось про загальну кількість арештованих по країні - 11 осіб.