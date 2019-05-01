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Гуайдо заявив, що опозиція Венесуели продовжить протести 1 травня

Гуайдо заявив, що опозиція Венесуели продовжить протести 1 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Противники уряду Мадуро у Венесуелі продовжать протести в середу, 1 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення лідер опозиції Хуана Гуайдо в Twitter.

"1 травня ми продовжимо нашу боротьбу на вулицях", - сказав він у відеозверненні, яке було опубліковано в "Твіттері".

За його словами, у вівторок акції протесту, серед учасників яких були військові, показали, що "збройні сили не підтримують і не поважають" президента Ніколаса Мадуро.

Раніше у вівторок він опублікував в Twitter відеозвернення, в якому закликав військових Венесуели вийти на вулиці, щоб "покінчити з узурпацією" влади в країні. За словами Гуайдо, відео було знято на території авіабази імені Франсиско Міранди в Каракасі.

Нагадаємо, щонайменше 25 людей були затримані у вівторок в ході антиурядових виступів в Венесуелі. Такі дані оприлюднила на своїй сторінці в Twitter неурядова організація "Венесуельський кримінальний форум", передає УНН.

"Ми підтверджуємо інформацію про 25 арештів учасників маніфестацій за сьогодні", - йдеться у записі. Найбільша кількість затриманих - 11 осіб - припадає на штат Сулія.

Раніше повідомлялось про загальну кількість арештованих по країні - 11 осіб.

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