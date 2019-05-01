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Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы продолжит протесты 1 мая

Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы продолжит протесты 1 мая

Киев  •  УНН

 • 7350 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Противники правительства Мадуро в Венесуэле продолжат протесты в среду, 1 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение лидер оппозиции Хуана Гуайдо в Twitter.

"1 мая мы продолжим нашу борьбу на улицах", - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в "Твиттере".

По его словам, прошедшие во вторник акции протеста, среди участников которых были военные, показали, что "вооруженные силы не поддерживают и не уважают" президента Николаса Мадуро.

Ранее во вторник он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных Венесуэлы выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Напомним, по меньшей мере 25 человек были задержаны во вторник в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле. Такие данные обнародовала на своей странице в Twitter неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум", передает УНН.

"Мы подтверждаем информацию о 25 арестов участников манифестаций за сегодня", - говорится в записи. Наибольшее количество задержанных - 11 человек - приходится на штат Сулия.

Ранее сообщалось об общем количестве арестованных по стране - 11 человек.

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