Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы продолжит протесты 1 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Противники правительства Мадуро в Венесуэле продолжат протесты в среду, 1 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение лидер оппозиции Хуана Гуайдо в Twitter.
"1 мая мы продолжим нашу борьбу на улицах", - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в "Твиттере".
По его словам, прошедшие во вторник акции протеста, среди участников которых были военные, показали, что "вооруженные силы не поддерживают и не уважают" президента Николаса Мадуро.
Ранее во вторник он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных Венесуэлы выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.
Напомним, по меньшей мере 25 человек были задержаны во вторник в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле. Такие данные обнародовала на своей странице в Twitter неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум", передает УНН.
"Мы подтверждаем информацию о 25 арестов участников манифестаций за сегодня", - говорится в записи. Наибольшее количество задержанных - 11 человек - приходится на штат Сулия.
Ранее сообщалось об общем количестве арестованных по стране - 11 человек.