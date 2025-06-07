Гроза и аномальная жара: прогноз погоды на 7 июня

В субботу, 7 июня, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых областях – дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Как сообщают синоптики, сегодня в некоторых регионах Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Однако, несмотря на это, погода будет жаркой и местами температура воздуха достигнет +34 °C.

В северных, днем и в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 28-33°, в юго-восточной части местами сильная жара 35°, в Карпатах днем 21-26°.

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