Гроза і аномальна спека: прогноз погоди на 7 червня
Київ • УНН
У суботу, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря сягатиме +35°C.
У суботу, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Як повідомляють синоптики, сьогодні в деяких регіонах України пройдуть короткочасні грозові дощі. Однак, попри це, погода буде спекотною та подекуди температура повітря досягатиме +34 °C.
У північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°, в Карпатах вдень 21-26°.
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