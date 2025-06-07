Гроза і аномальна спека: прогноз погоди на 7 червня

У суботу, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Як повідомляють синоптики, сьогодні в деяких регіонах України пройдуть короткочасні грозові дощі. Однак, попри це, погода буде спекотною та подекуди температура повітря досягатиме +34 °C.

У північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°, в Карпатах вдень 21-26°.

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