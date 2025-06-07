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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 19199 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

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Гроза і аномальна спека: прогноз погоди на 7 червня

Київ • УНН

 • 298 перегляди

У суботу, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря сягатиме +35°C.

Гроза і аномальна спека: прогноз погоди на 7 червня

У суботу, 7 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють синоптики, сьогодні в деяких регіонах України пройдуть короткочасні грозові дощі. Однак, попри це, погода буде спекотною та подекуди температура повітря досягатиме +34 °C.  

У північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 28-33°, у південно-східній частині місцями сильна спека 35°, в Карпатах вдень 21-26°.

Небезпечна спека: українців закликали залишати на вулиці воду безпритульним тваринам06.06.25, 14:44 • 1862 перегляди

Віта Зеленецька

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