Гривна крепнет: курс валют от НБУ на 2 марта

По состоянию на понедельник, 2 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,10 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 43,21 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,87. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,0996 грн (-11 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,8661 грн (-15 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0393 грн. (-4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,50 грн, евро по 50,70-51,40 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,10-43,13 грн/долл. и 50,85-50,87 грн/евро.

Напомним

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 будут заменены на соответствующие монеты. Банкноты будут изъяты из наличного обращения и соответственно перестанут быть средствами платежа. Ими нельзя будет рассчитаться при оплате наличными.

