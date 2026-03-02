Гривна крепнет: курс валют от НБУ на 2 марта

$43.210.00
51.020.00
ukenru
1 марта, 20:23 • 17391 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 28571 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 28597 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 35161 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 48796 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 61751 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 67935 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 76764 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 78963 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74382 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана до исчерпания ракет к системам ПВО - WSJ1 марта, 23:32 • 18318 просмотра
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС00:05 • 19586 просмотра
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters00:42 • 17211 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим01:16 • 18050 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ01:51 • 17885 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 94344 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 99814 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 82888 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 84548 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 84614 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 48113 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 46810 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 43870 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 42957 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 32305 просмотра
Гривна крепнет: курс валют от НБУ на 2 марта

Киев • УНН

 • 36 просмотра

На 2 марта Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,10 гривны, евро - 50,87 гривны. Курс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 15 копеек.

Гривна крепнет: курс валют от НБУ на 2 марта

По состоянию на понедельник, 2 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,10 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 43,21 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,87. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,0996 грн (-11 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,8661 грн (-15 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0393 грн. (-4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,50 грн, евро по 50,70-51,40 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,10-43,13 грн/долл. и 50,85-50,87 грн/евро.

      Напомним

      Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 будут заменены на соответствующие монеты. Банкноты будут изъяты из наличного обращения и соответственно перестанут быть средствами платежа. Ими нельзя будет рассчитаться при оплате наличными.

      Биткойн упал ниже 64 тыс. долларов после удара США и Израиля по Ирану - Bloomberg28.02.26, 15:56 • 10582 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый