Гривня міцнішає: курс валют від НБУ на 2 березня

Станом на понеділок, 2 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,10 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 43,21 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,87. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,0996 грн (-11 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,8661 грн (-15 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0393 грн. (-4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

у банках долар торгується за курсом 43,00-43,50 грн, євро за 50,70-51,40 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;

на міжбанку курси становлять 43,10-43,13 грн/дол. та 50,85-50,87 грн/євро.

Нагадаємо

З 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 буде замінено на відповідні монети. Банкноти будуть вилучені з готівкового обігу і відповідно перестануть бути засобами платежу. Ними не можна буде розрахуватись при оплаті готівкою.

