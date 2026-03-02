Гривня міцнішає: курс валют від НБУ на 2 березня

$43.210.00
51.020.00
ukenru
1 березня, 20:23 • 17377 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 28529 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 28561 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 35131 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 48770 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 61738 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 67926 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76759 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 78951 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74380 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
87%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 18318 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС00:05 • 19586 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters00:42 • 17211 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним01:16 • 18050 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ01:51 • 17885 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 94325 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 99794 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 82873 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 84536 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 84604 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 48109 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 46807 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 43867 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 42955 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 56038 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Опалення
Bild

Гривня міцнішає: курс валют від НБУ на 2 березня

Київ • УНН

 • 20 перегляди

На 2 березня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,10 гривні, євро - 50,87 гривні. Курс долара знизився на 11 копійок, євро - на 15 копійок.

Гривня міцнішає: курс валют від НБУ на 2 березня

Станом на понеділок, 2 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,10 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 43,21 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,87. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,0996 грн (-11 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,8661 грн (-15 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0393 грн. (-4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 43,00-43,50 грн, євро за 50,70-51,40 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,10-43,13 грн/дол. та 50,85-50,87 грн/євро.

      Нагадаємо

      З 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 буде замінено на відповідні монети. Банкноти будуть вилучені з готівкового обігу і відповідно перестануть бути засобами платежу. Ними не можна буде розрахуватись при оплаті готівкою.

      Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg 28.02.26, 15:56 • 10582 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий