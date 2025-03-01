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Греция сделала заявление после перепалки в Белом доме: поддержка США "необходима"

Киев • УНН

 • 119770 просмотра

Министр иностранных дел Греции Герапетритис заявил о приверженности Европы поиску решения для Украины. Он отметил необходимость поддержки США и модернизации европейской оборонной инфраструктуры.

Греция сделала заявление после перепалки в Белом доме: поддержка США "необходима"

Европа остается приверженной поиску справедливого и устойчивого решения для Украины, а также модернизации своей оборонной инфраструктуры. В то же время поддержка США остается необходимой. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио 28 февраля, сообщили в МИД страны, пишет УНН.

Детали 

"Говоря конкретно об Украине, я отметил, что Европа по-прежнему привержена справедливому и устойчивому решению для украинского народа. И несмотря на публичные споры, которые произошли сегодня (28 февраля - ред.), Европа по-прежнему обязана модернизировать свою оборонную инфраструктуру. Но поддержка США необходима", - заявил Герапетритис.

Герапетритис также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном, подчеркнув, что это будет способствовать как укреплению двусторонних отношений, так и общей стабильности в мире.

Напомним 

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к немедленному проведению саммита между Соединенными Штатами и европейскими государствами и союзниками. В частности, она отметила необходимость обсуждения совместного преодоления вызовов, прежде всего, что касается войны рф против Украины.

Алина Волянская

Алина Волянская

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