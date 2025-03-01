Греція зробила заяву після перепалки у Білому домі: підтримка США "необхідна"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Греції Герапетрітіс заявив про відданість Європи пошуку рішення для України. Він наголосив на необхідності підтримки США та модернізації європейської оборонної інфраструктури.
Європа залишається відданою пошуку справедливого і стійкого рішення для України, а також модернізації своєї оборонної інфраструктури. Водночас підтримка США залишається необхідною. Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо 28 лютого, повідомили у МЗС країни, пише УНН.
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"Говорячи конкретно про Україну, я зазначив, що Європа, як і раніше, прихильна до справедливого і стійкого рішення для українського народу. І незважаючи на публічні суперечки, які відбулися сьогодні (28 лютого - ред.), Європа, як і раніше, зобов'язана модернізувати свою оборонну інфраструктуру. Але підтримка США необхідна", - заявив Герапетрітіс.
Герапетрітіс також висловив сподівання на подальшу співпрацю з Вашингтоном, підкресливши, що це сприятиме як зміцненню двосторонніх відносин, так і загальній стабільності у світі.
Нагадаємо
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала до негайного проведення саміту між Сполученими Штатами та європейськими державами і союзникам. Зокрема, вона зазначила про необхідність обговорення спільного долання викликів, передусім, що стосується війни рф проти Україні.