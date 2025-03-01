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Греція зробила заяву після перепалки у Білому домі: підтримка США "необхідна"

Київ • УНН

 • 119795 перегляди

Міністр закордонних справ Греції Герапетрітіс заявив про відданість Європи пошуку рішення для України. Він наголосив на необхідності підтримки США та модернізації європейської оборонної інфраструктури.

Греція зробила заяву після перепалки у Білому домі: підтримка США "необхідна"

Європа залишається відданою пошуку справедливого і стійкого рішення для України, а також модернізації своєї оборонної інфраструктури. Водночас підтримка США залишається необхідною. Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо 28 лютого, повідомили у МЗС країни, пише УНН.

Деталі 

"Говорячи конкретно про Україну, я зазначив, що Європа, як і раніше, прихильна до справедливого і стійкого рішення для українського народу. І незважаючи на публічні суперечки, які відбулися сьогодні (28 лютого - ред.), Європа, як і раніше, зобов'язана модернізувати свою оборонну інфраструктуру. Але підтримка США необхідна", - заявив Герапетрітіс.

Герапетрітіс також висловив сподівання на подальшу співпрацю з Вашингтоном, підкресливши, що це сприятиме як зміцненню двосторонніх відносин, так і загальній стабільності у світі.

Нагадаємо 

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала до негайного проведення саміту між Сполученими Штатами та європейськими державами і союзникам. Зокрема, вона зазначила про необхідність обговорення спільного долання викликів, передусім, що стосується війни рф проти Україні.

Аліна Волянська

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