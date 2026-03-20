Графики отключений света 21 марта будут действовать по всей Украине
Киев • УНН
Во всех регионах вводятся почасовые ограничения электроэнергии с 08:00 до 22:00. Причиной стали последствия российских атак на объекты энергосистемы.
В Украине завтра с 08:00 до 22:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 21 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
В компании подчеркнули, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, - резюмировали в Генштабе.
