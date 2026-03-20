Графіки відключень світла 21 березня діятимуть по всій Україні
Київ • УНН
В усіх регіонах запроваджують погодинні обмеження електроенергії з 08:00 до 22:00. Причиною стали наслідки російських атак на об'єкти енергосистеми.
В Україні завтра з 08:00 до 22:00 будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 21 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували у Генштабі.
