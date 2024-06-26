Графики отключений электроэнергии действуют сегодня в течение суток, наибольший объем отключений - с 17:00 до 23:00. Запланирован импорт электричества из 5 стран, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 26 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", - сообщили в компании.

Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, советуют смотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 25 026 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 200 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивания

На утро без энергопитания остаются 466 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам: есть обесточивание в Запорожской области.

Последствия обстрелов

По данным Минэнерго, на территории одной из подстанций города Харьков был обнаружен взрывоопасный предмет. Его вывезли взрывотехники.

В Городнянском районе Черниговской области в результате обстрела одновременно обесточивался 1821 абонент в 10 населенных пунктах.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе несколько снизился и составляет 15,11 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.