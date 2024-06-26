Графіки відключень діють усю добу з більш жорсткими обмеженнями з 17:00 до 23 години - Укренерго
Київ • УНН
Сьогодні протягом усього дня заплановані графіки відключення електроенергії, з посиленням обмежень з 17:00 до 23:00, також Україна імпортує електроенергію з 5 країн для задоволення попиту.
Графіки відключень електроенергії діють сьогодні протягом доби, найбільший обсяг відключень - з 17:00 до 23:00. Заплановано імпорт електрики з 5 країн, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні, 26 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - повідомили у компанії.
Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, радять дивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.
Імпорт та експорт
Імпорт - протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 25 026 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 200 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
Знеструмлення
На ранок без енергоживлення залишаються 466 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: є знеструмлення в Запорізькій області.
Наслідки обстрілів
За даними Міненерго, на території однієї з підстанцій міста Харків було виявлено вибухонебезпечний предмет. Його вивезли вибухотехніки.
У Городнянському районі Чернігівській області внаслідок обстрілу одночасно знеструмлювався 1821 абонент у 10 населених пунктах.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі дещо знизився і становить 15,11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.