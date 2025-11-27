Графики не действуют: аварийные отключения света охватили уже три области Украины
Киев • УНН
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения электроэнергии. Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Экстренные отключения электроэнергии охватили три области, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения - последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Как указано, предварительно обнародованные графики обесточивания - сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Аварийные отключения, как указано, будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
