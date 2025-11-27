$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 10054 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 8630 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 31026 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 32079 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 65015 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:41 • 33022 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31232 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
26 ноября, 15:02 • 21575 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
26 ноября, 14:47 • 13288 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
Графики не действуют: аварийные отключения света охватили уже три области Украины

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения электроэнергии. Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Графики не действуют: аварийные отключения света охватили уже три области Украины

Экстренные отключения электроэнергии охватили три области, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения - последствия предыдущих ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- сообщили в Укрэнерго.

Как указано, предварительно обнародованные графики обесточивания - сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения, как указано, будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

В Украине 27 ноября будут действовать почасовые отключения света: на Харьковщине введены аварийные графики - Минэнерго27.11.25, 10:31 • 1084 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Укрэнерго