Графіки не діють: аварійні відключення світла охопили вже три області України

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки не діють: аварійні відключення світла охопили вже три області України

Екстрені відключення електроенергії охопили три області, повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження заходів обмеження - наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

- повідомили в Укренерго.

Як вказано, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення - наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення, як вказано, будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергоситемі.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

В Україні 27 листопада діятимуть погодинні відключення світла: на Харківщині запроваджені аварійні графіки - Міненерго27.11.25, 10:31 • 1086 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Укренерго