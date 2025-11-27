Графіки не діють: аварійні відключення світла охопили вже три області України
Київ • УНН
У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Екстрені відключення електроенергії охопили три області, повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження заходів обмеження - наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Як вказано, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення - наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення, як вказано, будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергоситемі.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
