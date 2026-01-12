Графики будут действовать во всех областях: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать свет 13 января

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

В компании добавляют, что причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!