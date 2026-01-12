$43.080.09
Эксклюзив
16:29 • 770 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 10652 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 10974 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 14181 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 31279 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 33756 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 27507 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 29628 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36971 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 43575 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
Графики будут действовать во всех областях: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать свет 13 января

Киев • УНН

 • 16 просмотра

13 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Графики будут действовать во всех областях: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать свет 13 января

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании добавляют, что причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! 

- резюмировали в Укрэнерго.

Ситуация в энергетике: сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевщины - Свириденко12.01.26, 12:45 • 3200 просмотров

Антонина Туманова

