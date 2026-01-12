Графіки діятимуть у всіх областях: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть світло 13 січня

Завтра по всій України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

У компанії додають, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!