Графіки діятимуть у всіх областях: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть світло 13 січня
Київ • УНН
13 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра по всій України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії додають, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!
