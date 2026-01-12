$43.080.09
Ексклюзив
16:29 • 826 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 10702 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 11001 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 14208 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 31322 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 33789 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 27528 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 29650 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36982 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 43588 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Графіки діятимуть у всіх областях: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть світло 13 січня

Київ • УНН

 • 46 перегляди

13 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Графіки діятимуть у всіх областях: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть світло 13 січня

Завтра по всій України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в Укренерго.

Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко12.01.26, 12:45 • 3208 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна