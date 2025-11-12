Готовил серию терактов в киевском метро и крупных ТРЦ: разоблачен резидент ФСБ

Служба безопасности предотвратила новые попытки ФСБ совершить серию терактов в Киеве. По материалам дела, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и на одной из станций метро в столице Украины. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Благодаря действиям на опережение СБУ сорвала планы врага и установила личность организатора заказных преступлений. Им оказался житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу - говорится в сообщении.

Как установило расследование, фигурант подыскивал "единомышленников" для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ.

Среди них были его местные знакомые, имевшие украинское гражданство и по своему возрасту не подлежавшие мобилизации в Украине.

Служба безопасности задокументировала попытку "маршрутизации" в Киев завербованного врагом жителя полуострова, который пересек границу нашего государства через третьи страны.

По прибытии в столицу Украины, агент получил от резидента из Крыма координаты схрона, из которого должен был забрать пистолет Макарова со снаряженным магазином.

Установлено, что из этого оружия ФСБ поручило агенту совершить заказное убийство в Киеве медийного лица.

Также он получил задание от оккупантов на подготовку терактов в нескольких столичных ТРЦ и на станции метро. Для этого агент получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), спрятанные в рюкзаках.

Каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, когда на локациях было бы больше всего сосредоточено людей.

Таким образом враг планировал распространить панические настроения среди жителей столицы, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задокументировала все его контакты с ФСБ, которые происходили через резидента из Крыма.

Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили резиденту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Решается вопрос о квалификации преступлений агента-исполнителя.

Продолжается расследование в отношении всех участников агентурной сети ФСБ.

