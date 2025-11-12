$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20641 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50188 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46751 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50072 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47927 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43937 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59869 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132016 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132015 перегляди
Готував серію терактів у київському метро і великих ТРЦ: викрито резидента фсб

Київ • УНН

 • 2448 перегляди

СБУ запобігла серії терактів у Києві, які планував резидент фсб з Криму. Він вербував українців для замовних вбивств медійних осіб та підривів у ТРЦ і метро.

Готував серію терактів у київському метро і великих ТРЦ: викрито резидента фсб

Служба безпеки запобігла новим спробам фсб здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро в столиці України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Завдяки діям на випередження СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу

- йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, фігурант підшукував "однодумців" для їх подальшого вербування до агентурного апарату фсб.

Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні.

Служба безпеки задокументувала спробу "маршрутизації" до Києва завербованого ворогом жителя півострова, який перетнув кордон нашої держави через треті країни.

Після прибуття до столиці України, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином.

Встановлено, що з цієї зброї фсб доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи.

Також він отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), заховані у рюкзаках.

Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, коли на локаціях було б найбільше зосереджено людей.

Таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з фсб, які відбувались через резидента з Криму.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
    • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
      • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

        Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

        Вирішується питання щодо кваліфікації злочинів агента-виконавця.

        Триває розслідування щодо всіх учасників агентурної мережі фсб.

        Готувався підірвати газопровід на сході України: затримано агента воєнної розвідки рф11.11.25, 10:18

        Ольга Розгон

        СуспільствоКримінал та НП
        Мобілізація
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Сутички
        Державний кордон України
        Служба безпеки України
        Крим
        Україна
        Київ