Гостаможслужба объяснила водителям, что делать в случае повреждения таможенных пломб польскими протестующими

Государственная таможенная служба подготовила алгоритм действий для украинских водителей в случае, если польские протестующие повредят таможенные пломбы на грузовике. Об этом со ссылкой на Государственную таможенную службу, пишет УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что польские протестующие все чаще прибегают к радикальным действиям и повреждают таможенные пломбы на украинских грузовиках.

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Гостаможслужба публикует алгоритм действий в случае нарушения целостности таможенных пломб:

Согласно ч. 5 ст. 326 Таможенного кодекса Украины, средства обеспечения идентификации могут изменяться или уничтожаться только таможенными органами или другими органами, с разрешения таможенных органов. Когда существует реальная угроза уничтожения, безвозвратной потери или существенной порчи товаров, транспортных средств коммерческого назначения, необходимо срочно извещать ближайший к вам таможенный орган об изменении, изъятии или уничтожении средств обеспечения идентификации с предоставлением документальных доказательств. Такие же нормы заложены в международных правилах;

В частности, Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП говорит, что в случае повреждения таможенных пломб в пути перевозчик должен немедленно обратиться в таможенные органы, если таковые имеются поблизости. Если нет, то в любые другие компетентные органы страны, в которой он находится. Такие органы в возможно короткий срок составляют протокол, который содержится в книжке МДП (приложение 1, правила пользования книжкой МДП);



Если перевозка оформляется в NCTS, то в соответствии со ст. 44 Дополнения I к Конвенции о процедуре совместного транзита, в случае инцидента поломки или нарушения целостности таможенной пломбы по независящим от перевозчика причинам, перевозчик обязан внести необходимые записи в транзитный сопроводительный документ и безотлагательно предъявить товары после инцидента вместе с таким документом ближайшему таможенному органу страны, на территории которой находится транспортное средство. Если таможенные органы, на территории которых находится транспортное средство, считают, что соответствующую операцию совместного транзита можно продолжать после того, как они приняли все необходимые меры, они удостоверяют записи, внесенные перевозчиком в транзитный сопроводительный документ.



В любом случае нарушения целостности средств идентификации товаров, кроме обращения в ближайшие таможенные органы, рекомендуем также немедленно обращаться с заявлением в местные правоохранительные органы и тщательно документировать событие как форс-мажор - отмечают в Государственной таможенной службе Украины.

Напомним

В очередях на шести пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится около 2 460 грузовиков. Наиболее критически низкие показатели в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин".

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