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Держмитслужба пояснила водіям, що робити у разі пошкодження митних пломб польськими протестувальниками

Київ • УНН

 • 23307 перегляди

Державна митна служба опублікувала алгоритм дій для українських водіїв, якщо польські протестувальники пошкодять митні пломби на їхніх вантажівках.

Держмитслужба пояснила водіям, що робити у разі пошкодження митних пломб польськими протестувальниками

Державна митна служба підготувала алгоритм дій для українських водіїв у разі, якщо польські протестувальники пошкодять митні пломби на вантажівці. Про це з посиланням на Державну митну службу, пише УНН.

Деталі 

У відомстві пояснюють, що польські протестувальники все частіше вдають до радикальних дій та пошкоджують митні пломби на українських вантажівках. 

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Держмитслужба публікує алгоритм дій у випадку порушення цілісності митних пломб:

  • Відповідно до ч. 5 ст. 326 Митного кодексу України, засоби забезпечення ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або іншими органами, з дозволу митних органів. Коли існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, необхідно терміново сповіщати найближчий до вас митний орган про зміну, вилучення чи знищення засобів забезпечення ідентифікації з наданням документальних доказів. Такі ж норми закладені у міжнародних правилах;
  • Зокрема, Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП каже, що у разі пошкодження митних пломб у дорозі перевізник повинен негайно звернутися до митних органів, якщо такі є поблизу. Якщо ні, то до будь-яких інших компетентних органів країни, в якій він знаходиться. Такі органи у можливо короткий строк складають протокол, що міститься у книжці МДП (додаток 1, правила користування книжкою МДП);
  • Якщо перевезення оформлюється в NCTS, то відповідно до ст. 44 Доповнення І до Конвенції про процедуру спільного транзиту, у випадку інциденту поломки або порушення цілісності митної пломби з незалежних від перевізника причин, перевізник зобов’язаний внести необхідні записи до транзитного супровідного документа та невідкладно пред’явити товари після інциденту разом із таким документом найближчому митному органу країни, на території якої перебуває транспортний засіб. Якщо митні органи, на території яких перебуває транспортний засіб, вважають, що відповідну операцію спільного транзиту можна продовжувати після того, як вони вжили усіх необхідних заходів, вони засвідчують записи, внесені перевізником до транзитного супровідного документа.

У будь-якому випадку порушення цілісності засобів ідентифікації товарів, крім звернення до найближчих митних органів, рекомендуємо також негайно звертатись із заявою до місцевих правоохоронців та ретельно документувати подію як форс-мажор

- наголошують у Державній митній службі України.

Нагадаємо

У чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває близько 2 460 вантажівок. Найбільш критично низькі показники у напрямку ПП "Шегині" та "Ягодин".

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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