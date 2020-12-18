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Голубовская о зарплатах медиков: это унижение специальности

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Нынешние зарплаты врачей — унижение. Особенно, если учесть “заоблачные” заработные платы чиновников министерств и членов наблюдательных советов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заслуженный врач, инфекционист Ольга Голубовская обращаясь к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля, информирует УНН.

Голубовская о зарплатах медиков: это унижение специальности

“Это (заработная плата медработников — ред.) унижение специальности. Вы знаете, я не люблю спекуляций. Нам всем уже нужно перестать говорить о политике и решать насущные вопросы. Мы понимаем, что нет денег, все это мы понимаем. Но очень давит социальная несправедливость. В том плане, что не надо забирать у учителей зарплаты (ответ на слова премьера Дениса Шмыгаля — ред.). Но Вы понимаете, когда слышишь эти заоблачные зарплаты в каких-то чиновников без образования — в голове просто не укладывается. Вы понимаете разницу в зарплате врача кардиохирурга, который получает пусть 15 тысяч со всеми надбавками и некоторые 600 тысяч выплат членам наблюдательных советов, чиновникам в министерствах”, — заявила Ольга Голубовская.

Заслуженный врач Украины рассказала о случаях “заоблачных зарплатах” для чиновников в Минздраве во времена руководства Ульяны Супрун.

“В наше министерство при Супрун пришли люди — „государственный эксперт“, который не закончил интернатуру с по зарплатами по 50-60 тысяч. Такого не должно быть в государстве. Социальная несправедливость действует только до определенного периода”, — подчеркнула врач.

Также врач-инфекционист напомнила о флешмобе врачей Чехии “Спасибо-До свидания” и сравнила с украинскими реалиями.

“И все они поехали работать во Францию, Англию, США, Германию. Я Вам как преподаватель скажу, что 80% выпускников (медицинских учреждений — ред.) не видят себя в Украине или в медицине, в общем. Кто сюда приедет? Мы туда поехали. Говорили „плохие“ врачи — даже дипломы в Польше уже не надо подтверждать. Скажите, кто сюда приедет? Это страшные вещи. Нас некому будет лечить”, — подытожила Голубовская.

Добавим, до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на фоне борьбы с COVID-19 работники медицинской отрасли показали свою значимость, а потому в следующем году “все средства, которые будет удаваться аккумулировать, доназбираты, дозаработать, дозалучиты — они будут идти в медицинскую систему”.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов неоднократно просил правительство и Верховную Раду повысить заработную плату медработникам. По его словам, справедливые зарплаты врачей — это 23 тыс. грн, среднего медперсонала — 17 тыс. грн, младшего медперсонала — 12 тыс. грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздраве. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании за проект бюджета-2021.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что расходы на медицинскую отрасль в размере 5% ВВП будет достигнуто в 2023 году.

Также в Минфине пообещали по результатам первого квартала пересмотреть бюджет на медицину.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов указывал на недофинансирование отрасли и в своем бюджетном запросе на 2021 год Минздрав заложил расходы на медицину в 296 млрд грн.

Отметим, что Степанов неоднократно подчеркивал, что без достойного бюджета на медицину “мы можем проснуться в стране, с которой поедут врачи”.

Напомним, 15 декабря, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. В нем на медицину выделяется почти 160 миллиардов гривен, вместо 296 на которых настаивал Минздраве.

Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

Отметим, УНН сообщал на что пойдут государственные деньги в Бюджете-2021.

Бюджет полностью раскритиковала известный врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она призвала нардепов не голосовать за этот законопроект и пересмотреть расходы на медицину в госбюджете-2021.

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