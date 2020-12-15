Бюджет-2021: на що підуть державні гроші

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 107244 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 72989 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 74531 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 83260 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 105014 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 127756 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 212053 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214583 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185458 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175164 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 58155 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 75315 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 114992 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 82095 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 112312 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 107139 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 113819 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 258765 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 284426 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 368575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 21821 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 21566 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 23986 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 24583 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 116010 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Бюджет-2021: на що підуть державні гроші

Київ • УНН

 • 33120 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Верховній Раді у вівторок, 15 грудня, після кількох засідань профільного комітету, вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами - лише частини "монобільшості" та представників інших політсил і позафракційних. Як розподілилися видатки у підготовленому до другого читання проекті Бюджету-2021, передає УНН.

Бюджет-2021: на що підуть державні гроші

Так, законом визначено на 2021 рік:

доходи Держбюджету у сумі 1.092.083.254,3 тис. гривень. За даними Мінфіну, порівняно з першим читанням дохідну частину проекту Бюджету-2021 збільшено на 20,9 млрд грн і передбачено у сумі 1 трлн 92 млрд грн — “це реальні кошти, які планує отримати держава у наступному році, не підвищуючи податки і не здійснюючи тиск на бізнес”.

видатки Держбюджету було передбачено у сумі 1.328.201.570,2 тис. гривень - за даними Інформаційного управління Апарату ВР та згідно з пояснювальною запискою до доопрацьованого урядом законопроекту до другого читання від 26 листопада. Водночас, за підсумками ухвалення Бюджету-2021 у Мінфіні вказали, що видатки “передбачено у сумі 1 трлн 347 млрд грн”, у якій “враховано необхідність фінансування всіх пріоритетних потреб держави”, зокрема, за даними відомства:

  • охорона здоров’я (голова МОЗ Максим Степанов вказував на недофінансування галузі, у своєму бюджетному запиті на 2021 рік МОЗ заклав видатки на медицину у 296 млрд грн);
  • закупівля вакцин від COVID-19 (у доопрацьованому проекті на це передбачалося 2,6 млрд грн);
  • підвищення мінімальної заробітної плати (з відтермінуванням підвищення "мінімалки" до 6500 грн з 1 липня на 1 грудня 2021 року);
  • індексація пенсій та доплат пенсіонерам віком 75+;
  • підвищення зарплат лікарям на 30% та вчителям на 25% (на недостатньому рівні зарплат перших наполягав профільний міністр Максим Степанов, щодо других - уряд зупинив на рік дію своєї ж постанови про підняття зарплат);
  • розвиток якісної освіти (при скороченні освітньої субвенції на майже 3 млрд грн);
  • достойна підтримка сфери культури, спорту та цифровізації;
  • розвиток програми “Доступні кредити 5-7-9%” та портфельних гарантій;
  • підтримка АПК та розвитку регіонів.

граничний обсяг дефіциту Держбюджету у сумі 246.635.500 тис. гривень. За даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету до другого читання зменшився — з 6% до 5,5% і становить 246,6 млрд грн. Різниця між І і ІІ читанням — 23,7 млрд грн. У бюджеті цього року був закладений дефіцит 7,5%, тобто цей показник зменшено на 2% (на 52 млрд грн). Окрім того, у середньостроковій перспективі планується поступове зниження дефіциту бюджету: 4,5% ВВП — у 2022 році та 3,5% ВВП — у 2023 р., вказали у Мінфіні.

Законом установлено у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року — 2189 гривень, з 1 липня — 2294 гривні, з 1 грудня — 2393 гривні.

Законом установлено у 2021 році мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі: з 1 січня — 6000 гривень, з 1 грудня — 6500 гривень;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня — 36,11 гривні, з 1 грудня — 39, 12 гривні.

Щодо видатків Бюджету-2021 у доопрацьованому законопроекті порівняно з проектом, поданим на І читання, згідно з висновком бюджетного комітету від 14 грудня до другого читання, внесено такі зміни:

1) збільшено (передбачено) видатки:

— на трансферти місцевим бюджетам, з них зокрема:

  • субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій — передбачено 6 млрд грн;
  • субвенцію на покращення доступу до інтернету в сільській місцевості — передбачено за загальним фондом 500 млн грн;

— окремим головним розпорядникам коштів держбюджету за бюджетними програмами на:

  • здійснення прокурорської діяльності, підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури — збільшено за загальним фондом на 2034,4 млн грн (у зв’язку із збільшенням порівняно з проектом, поданим на І читання, розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури) (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 11 404 269,8 тис. грн);
  • створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку — передбачено 1.505 млн грн;
  • проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ” — передбачено за загальним фондом 1.400 млн грн;
  • забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (код 2301400) — передбачено за спеціальним фондом 830,2 млн грн;
  • утилізацію твердого ракетного палива — збільшено за загальним фондом на 519,78 млн грн (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 550 729,0 тис. грн);
  • фінансову підтримку сільгосптоваровиробників — збільшено за загальним фондом на 500 млн (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 4 500 000,0 тис. грн);
  • функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ — збільшено за загальним фондом на 500 млн грн (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 4 240 591,8 тис. грн);
  • реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів — збільшено за загальним фондом на 389,9 млн грн (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 501 964,2 тис. грн) із зменшенням на таку суму видатків на лікування громадян України за кордоном;
  • фінансову допомогу Фонду соціального страхування для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання COVID-19 — передбачено за загальним фондом у сумі 251,97 млн грн;
  • оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах — передбачено за загальним фондом 150 млн грн;
  • підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС — збільшено за загальним фондом на 150 млн грн (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 1 364 876,2 тис. грн);
  • здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України — збільшено за загальним фондом на 137,8 млн грн (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 1 295 418,5 тис. грн);
  • створення центрів креативної економіки — передбачено за загальним фондом у сумі 110,17 млн грн;
  • обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України — збільшено за загальним фондом на 109,3 млн грн (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 1 156 509,8 тис. грн);
  • забезпечення житлом вчених Національної академії наук — передбачено за загальним фондом у сумі 60 млн грн;
  • створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами — передбачено за загальним фондом у сумі 58,6 млн грн;
  • управління та випробування космічних засобів — збільшено за загальним фондом на 30,26 млн грн (згідно з додатком про розподіл видатків від 26 листопада було разом 429 663,5 тис. грн);
  • забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя — передбачено за загальним фондом у сумі 30 млн грн;

2) збільшено за загальним фондом видатки на державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2.870,7 млн грн (з 1129,3 млн грн до 4 млрд грн), здійснено розподіл зазначених видатків загалом у сумі 4 млрд грн за 36 такими проектами, зокрема:

  • “Реконструкція будівлі ДП “Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім” — 40 млн грн;
  • “Реконструкція блоку "Б“ лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія“ Державного управління справами” — 138 млн грн;
  • “Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал” — 50 млн грн;
  • “Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка” — 36 млн грн;
  • “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” — 1200 млн грн;
  • “Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи “Інститут серця МОЗ України” — 332,2 млн грн;
  • “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області” — 5 млн грн;
  • “Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об’єкта “Укриття” — 63,5 млн грн;
  • “Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об’єкта “Укриття” — 87 млн грн;
  • “Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу включно з капітальним ремонтом котельні та зовнішніх мереж державного підприємства “Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа“ — 200 млн грн;
  • "Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької“ — 54,5 млн грн;
  • "Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України” — 17 млн грн;

3) збільшено видатки за загальним фондом на безпеку і оборону на 158,7 млн грн, а саме:

  • Міноборони на 121,7 млн грн, у т.ч. за бюджетними програмами “Керівництво та військове управління у сфері оборони” — на 32,1 млн грн, “Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни — на 89,6 млн грн;
  • МВС на 20 млн грн за бюджетною програмою “Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо“ України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів”;
  • ГУР Міноборони на 17 млн грн за бюджетною програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України”.

Видатки на забезпечення національної безпеки і оборони доручено передбачити в обсязі не менше 5,93% від ВВП для сектору безпеки і оборони, при цьому фінансове забезпечення потреб сектору безпеки і оборони передбачити в обсязі не менше 267.250,9 млн грн, у т.ч. не менше 233.111,2 млн грн – із загального фонду, 14.139,7 млн грн – із спеціального фонду.

4) зменшено видатки за загальним фондом, зокрема:

  • трансферт Пенсійного фонду — на 8,5 млрд грн.

Згідно з пояснювальною запискою до доопрацьованого законопроекту, вказали у комітеті, "таке зменшення пов’язано з уточненням прогнозного розрахунку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". "Однак, ця пропозиція уряду вбачається недостатньо аргументованою, зважаючи, що порівняно з 2019 р., фінансовий стан Пенсійного фонду у п.р. значно погіршився та продовжує збільшуватися його залежність від ресурсів державного бюджету та позик за рахунок ЄКР (заборгованість Пенсійного фонду перед бюджетом за надання позик на покриття тимчасових касових розривів з ЄКР на 01.12.2020 р. становила 66,6 млрд грн і з початку п.р. зросла на 17,5 млрд грн), а відтак у 2021 р. ймовірно виникне необхідність збільшувати видатки державного бюджету для Пенсійного фонду", - зазначили у комітеті;

  • державний фонд регіонального розвитку — на 4,86 млрд грн (за даними уряду, у зв’язку із передбаченням субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій);
  • трансферти місцевим бюджетам, зокрема: освітню субвенцію — на 2859,58 млн грн;
  • обслуговування державного боргу — на 1793,35 млн грн;
  • видатки в частині витрат на оплату праці у бюджетній сфері (крім державного управління) за багатьма бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету у зв’язку з ініціативою уряду у доопрацьованому законопроекті відтермінувати підвищення мінімальної зарплати у розмірі 6500 грн з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

Разом з тим, 15 грудня через підтриману пропозицію при внесенні змін до Бюджетного кодексу (№4100-д) щодо зарахування у 2021 році 13,44% акцизного податку з пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування, було внесено певні уточнення і доповнення до доопрацьованого законопроекту та пропозицій до нього. Зокрема, зменшити доходи спецфонду на 8.048.947 тис. грн, як і видатки з нього.

Додамо, Верховна Рада схвалила Бюджет-2021 у першому читанні 5 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76