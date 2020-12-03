Дефіцит Пенсійного фонду цього року вже перевищив 18 млрд грн

Так, доходи ПФУ у січні-листопаді становили 416,9 млрд грн, а видатки - 435,3 млрд грн.

Кошти держбюджету у структурі доходів ПФУ становили 39,8% - 165,9 млрд грн, решта 251 млрд грн - власні надходження Пенсійного фонду. Проти січня-листопада 2019 року доходи ПФУ зросли на 27,2 млрд грн.

При цьому план з надходження частини єдиного внеску за січень-листопад 2020 року недовиконано на 7,9%, або 19,4 млрд грн. Так, план становив 245,8 млрд грн, а фактичні надходження - 226,4 млрд грн.

Додамо, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити 172,57 мільярда гривень на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн.

Тоді ексміністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що збільшення трансферту ПФУ вказує на "проблему з ростом дефіциту Пенсійного фонду, яка збільшується, хоча відповідно до реформи 2017 року дефіцит мав на три роки зупинитися на рівні 141 млрд грн і поступово зменшуватися до нульового дефіциту через 8 років". Нинішній міністр фінансів Сергій Марченко у середині вересня зазначав, що очікуваний дефіцит Пенсійного фонду до кінця року - 13 млрд грн.

Позики на покриття касових розривів (тимчасового браку коштів на фінансування витрат) ПФУ надають з Єдиного казначейського рахунку. І, за даними Держказначейства, на 1 грудня 2020 року борг Пенсійного фонду перед ним сягав 66,59 млрд грн, з яких майже 18,55 млрд грн - за позиками 2020 року, тоді як на початок року загальний борг становив 49,2 млрд грн.

Зауважимо, дотація з бюджету Пенсійному фонду у 2019 році становила 166 млрд грн.

Нагадаємо, раніше у профільному комітеті ВР заявляли, що у Пенсійному фонді може не вистачити коштів для виплати пенсій до кінця року.