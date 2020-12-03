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Дефицит Пенсионного фонда в этом году уже превысил 18 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда в этом году уже превысил 18 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 19929 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Дефицит Пенсионного фонда по итогам 11 месяцев этого года уже достиг 18,4 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,36%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает УНН.

Так, доходы ПФУ в январе-ноябре составили 416,9 млрд грн, а расходы - 435,3 млрд грн.

Средства госбюджета в структуре доходов ПФУ составляли 39,8% - 165,9 млрд грн, остальные 251 млрд грн - собственные поступления Пенсионного фонда. По сравнению с январем-ноябрем 2019-го доходы ПФУ выросли на 27,2 млрд грн.

При этом план по поступлению части единого взноса за январь-ноябрь 2020 года недовыполнен на 7,9%, или 19,4 млрд грн. Так, план составлял 245,8 млрд грн, а фактические поступления - 226,4 млрд грн.

Добавим, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить 172,57 миллиарда гривен на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн.

Тогда эксминистр финансов Оксана Маркарова заявляла, что увеличение трансферта ПФУ указывает на "проблему с ростом дефицита Пенсионного фонда, которая увеличивается, хотя в соответствии с реформой 2017 года дефицит должен был на три года остановиться на уровне 141 млрд грн и постепенно уменьшаться до нулевого дефицита через 8 лет". Нынешний министр финансов Сергей Марченко в середине сентября отмечал, что ожидаемый дефицит Пенсионного фонда до конца года - 13 млрд грн.

Займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета. И, по данным Госказначейства, на 1 декабря 2020 года долг Пенсионного фонда перед ним достигал 66,59 млрд грн, из которых почти 18,55 млрд грн - по займам 2020 года, тогда как на начало года общий долг составил 49,2 млрд грн .

Отметим, дотация из бюджета Пенсионному фонду в 2019 году составила 166 млрд грн.

Напомним, ранее в профильном комитете ВР заявляли, что в Пенсионном фонде может не хватить средств для выплаты пенсий до конца года.

Украинские Национальные Новости

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