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Бюджет-2021: на что пойдут государственные деньги

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховной Раде во вторник, 15 декабря, после нескольких заседаний профильного комитета, удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 год - 289 голосами - лишь части "монобольшинства" и представителей других политсил и внефракционных. Как распределились расходы в подготовленном ко второму чтению проекте Бюджета-2021, передает УНН.

Бюджет-2021: на что пойдут государственные деньги

Так, законом определено на 2021 год:

доходы Госбюджета в сумме 1.092.083.254,3 тыс. гривен. По данным Минфина, по сравнению с первым чтением доходную часть проекта Бюджета-2021 увеличено на 20,9 млрд грн и предусмотрено в сумме 1 трлн 92 млрд грн - и "это реальные средства, которые планирует получить государство в следующем году, не повышая налоги и не совершая давление на бизнес".

расходы Госбюджета было предусмотрено в сумме 1.328.201.570,2 тыс. гривен - по данным Информационного управления Аппарата ВР и согласно пояснительной записке к доработанному правительством законопроекту ко второму чтению от 26 ноября. В то же время, по итогам принятия Бюджета-2021 в Минфине указали, что расходы "предусмотрены в сумме 1 трлн 347 млрд грн", где "учтена необходимость финансирования всех приоритетных потребностей государства", в частности, по данным ведомства:

  • здравоохранение (глава Минздрава Максим Степанов указывал на недофинансирование отрасли, в своем бюджетном запросе на 2021 Минздрав заложил расходы на медицину в 296 млрд грн);
  • закупка вакцин от COVID-19 (в доработанном проекте предполагалось 2,6 млрд грн);
  • повышение минимальной заработной платы (с отсрочкой повышения "минималки" до 6500 грн с 1 июля на 1 декабря 2021 года);
  • индексация пенсий и доплат пенсионерам в возрасте 75+;
  • повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 25% (на недостаточном уровне зарплат первых настаивал профильный министр Максим Степанов, по вторым - правительство остановило на год действие своего же постановления о повышении зарплат);
  • развитие качественного образования (при сокращении образовательной субвенции на почти 3 млрд грн);
  • достойная поддержка сферы культуры, спорта и цифровизации;
  • развитие программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и портфельных гарантий;
  • поддержка АПК и развития регионов.

предельный объем дефицита госбюджета в сумме 246.635.500 тыс. гривен. По данным Минфина, дефицит государственного бюджета ко второму чтению уменьшился - с 6% до 5,5% и составляет 246,6 млрд грн. Разница между I и II чтением - 23,7 млрд грн. В бюджете этого года был заложен дефицит 7,5%, то есть этот показатель уменьшен на 2% (на 52 млрд грн). Кроме того, в среднесрочной перспективе планируется постепенное снижение дефицита бюджета: 4,5% ВВП - в 2022 году и 3,5% ВВП - в 2023-м, указали в Минфине.

Законом установлено в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 гривны.

Законом установлено в 2021 году минимальную заработную плату:

  • в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен;
  • в почасовом размере: с 1 января - 36,11 гривны, с 1 декабря - 39,12 гривны.

Что касается расходов Бюджета-2021 в доработанном законопроекте по сравнению с проектом, представленным на I чтение, согласно заключению бюджетного комитета от 14 декабря ко второму чтению, внесены следующие изменения:

1) увеличено (предусмотрено) расходы:

- на трансферты местным бюджетам, из них в частности:

  • субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий - предусмотрено 6 млрд грн;
  • субвенцию на улучшение доступа к интернету в сельской местности - предусмотрено по общему фонду 500 млн грн;

- отдельным главным распорядителям средств госбюджета по бюджетным программам на:

  • осуществление прокурорской деятельности, подготовку и повышение квалификации работников органов прокуратуры - увеличено по общему фонду на 2 034,4 млн грн (в связи с увеличением по сравнению с проектом, представленным на I чтение, размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры) (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 11 404 269,8 тыс. грн);
  • создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака - предусмотрено 1.505 млн грн;
  • проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" - предусмотрено по общему фонду 1.400 млн грн;
  • обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера (код 2301400) - предусмотрено по специальному фонду 830,2 млн грн;
  • утилизацию твердого ракетного топлива - увеличено по общему фонду на 519,78 млн грн (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 550 729,0 тыс. грн);
  • финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей - увеличено по общему фонду на 500 млн (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 4 500 000,0 тыс. грн);
  • функционирование заграничных дипломатических учреждений Украины и расширение сети собственности Украины для нужд этих учреждений - увеличено по общему фонду на 500 млн грн (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 4240 591,8 тыс. грн);
  • реализацию проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов - увеличено по общему фонду на 389,9 млн грн (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 501 964,2 тыс. грн) с уменьшением на такую сумму расходов на лечение граждан Украины за границей;
  • финансовую помощь Фонду социального страхования для страховых выплат медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей вследствие заболевания COVID-19 - предусмотрено по общему фонду в сумме 251,97 млн грн;
  • оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских заведениях оздоровления и отдыха высшей категории, расположенных в горных районах - предусмотрено по общему фонду 150 млн грн;
  • поддержку в состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС - увеличено по общему фонду на 150 млн грн (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 1 364 876,2 тыс. грн)
  • осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины - увеличено по общему фонду на 137,8 млн грн (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 1 295 418,5 тыс. грн);
  • создание центров креативной экономики - предусмотрено по общему фонду в сумме 110,17 млн грн;
  • обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины - увеличено по общему фонду на 109,3 млн грн (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 1 156 509,8 тыс. грн);
  • обеспечение жильем ученых Национальной академии наук - предусмотрено по общему фонду в сумме 60 млн грн;
  • создание современной специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами - предусмотрено по общему фонду в сумме 58,6 млн грн;
  • управление и испытание космических средств - увеличено по общему фонду на 30,26 млн грн (согласно приложению о распределении расходов от 26 ноября было вместе 429 663,5 тыс. грн);
  • обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя - предусмотрено по общему фонду в сумме 30 млн грн;

2) увеличено по общему фонду расходы на государственные капитальные вложения на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов на 2.870,7 млн грн (с 1 129,3 млн грн до 4 млрд грн), осуществлено распределение указанных расходов в целом в сумме 4 млрд грн по 36 таким проектам, в частности:

  • "Реконструкция здания ГП "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" - 40 млн грн;
  • "Реконструкция блока "Б" лечебного корпуса № 3 Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами" - 138 млн грн;
  • "Создание Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" - 50 млн грн;
  • "Реставрация главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко" - 36 млн грн;
  • "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" - 1200 млн грн;
  • "Реконструкция помещений 1,3,4 этажей кардиологического и фасада кардиологического и хозяйственного корпусов Государственного учреждения "Институт сердца Минздрава Украины" - 332,2 млн грн;
  • "Меры по обеспечению комплексной противопаводковой защиты от вредного воздействия вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий во Львовской области" - 5 млн грн;
  • "Создание комплексной системы обращения с радиоактивными материалами, образующимися при снятии с эксплуатации энергоблоков и реконструкции объекта "Укрытие" - 63,5 млн грн;
  • "Реализация второго ПК Нового безопасного конфаймента и реконструкция объекта "Укрытие" - 87 млн грн;
  • "Строительство специализированного плавательного комплекса олимпийского класса включительно с капитальным ремонтом котельной и внешних сетей государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" - 200 млн грн;
  • "Модернизация сцены Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой" - 54,5 млн грн;
  • "Создание фонда служебного жилья в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины" - 17 млн грн;

3) увеличены расходы по общему фонду на безопасность и оборону 158,7 млн грн, а именно:

  • Минобороны на 121,7 млн грн, в т.ч. по бюджетным программам "Руководство и военное управление в сфере обороны" - на 32,1 млн грн, "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" - на 89,6 млн грн;
  • МВД на 20 млн грн по бюджетной программе "Государственная поддержка физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины на организацию и проведение работы по развитию физической культуры и спорта среди работников и военнослужащих правоохранительных органов";
  • ГУР Минобороны на 17 млн грн по бюджетной программе "Реализация государственного инвестиционного проекта "Создание фонда служебного жилья в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины".

Расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны поручено предусмотреть в объеме не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны, при этом финансовое обеспечение потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 267.250,9 млн грн, в т.ч. не менее 233.111,2 млн грн - из общего фонда, 14.139,7 млн грн - из специального фонда.

4) уменьшены расходы по общему фонду, в частности:

  • трансферт Пенсионного фонда - на 8,5 млрд грн.

Согласно пояснительной записке к доработанному законопроекту, указали в комитете, "такое уменьшение связано с уточнением прогнозного расчета поступлений единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". "Однако, это предложение правительства усматривается недостаточно аргументированным, учитывая, что по сравнению с 2019-м, финансовое состояние Пенсионного фонда в т.г. значительно ухудшилось и продолжает увеличиваться его зависимость от ресурсов государственного бюджета и займов за счет ЕКС (задолженность Пенсионного фонда перед бюджетом за предоставление займов на покрытие временных кассовых разрывов с ЕКС на 01.12.2020 г. составила 66,6 млрд грн и с начала текущего года выросла на 17,5 млрд грн), а затем в 2021 г. вероятно возникнет необходимость увеличивать расходы государственного бюджета для пенсионного фонда", - отметили в комитете;

  • государственный фонд регионального развития - на 4,86 млрд грн (по данным правительства, в связи с предусмотрением субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий);
  • трансферты местным бюджетам, в частности: образовательную субвенцию - на 2859,58 млн грн;
  • обслуживание государственного долга - на 1793,35 млн грн;
  • расходы в части расходов на оплату труда в бюджетной сфере (кроме государственного управления) по многим бюджетным программам главных распорядителей средств государственного бюджета в связи с инициативой правительства в доработанном законопроекте отсрочить повышение минимальной зарплаты в размере 6500 грн с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Вместе с тем, 15 декабря из-за поддержанного предложения при внесении изменений в Бюджетный кодекс (№4100-д) о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога с горючего в общий фонд бюджетов местного самоуправления, были внесены некоторые уточнения и дополнения к доработанному законопроекту и предложениях к нему. В частности, уменьшить доходы спецфонда на 8.048.947 тыс. грн, как и расходы по нему.

Добавим, Верховная Рада приняла Бюджет-2021 в первом чтении 5 ноября.

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