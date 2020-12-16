Шмигаль: 5% ВВП на медицину досягнемо у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Видатки на медичну галузь в розмірі 5 % ВВП буде досягнуто у 2023 році. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує кореспондент УНН.
“Витрат на медицину в розмірі 5% ВВП буде досягнуто вже у 2023 році. При цьому на наступний рік ми плануємо дооснащення 210 приймальних відділень опорних лікарень. Буде закуплено майже 450 автомобілів “швидкої” медичної допомоги. Попри побоювання та чутки, фінансування боротьби з коронавірусом буде забезпечено на належному рівні”, - заявив Шмигаль.
Також глава уряду запевнив, що держава продовжить забезпечувати безплатне лікування для людей, а також всі доплати медикам, які борються з COVID-19. Після цього Шмигаль нагадав, що зарплати всіх медиків буде підвищено на 30%, хоча профільний міністр Степанов наполягав, що цього недостатньо.
“Швидкий аналіз Державного бюджету показує, що основне збільшення видатків припадає на медицину та освіту. Так, у 2021 році в Україні будуть рекордні видатки на медицину в розмірі майже 160 мільярдів гривень. Це на 30 мільярдів більше, ніж цього року й майже на 65 мільярдів більше ніж у 2019 році”, - резюмував урядовець.
Нагадаємо, вчора народні депутати ухвалили в другому читанні й в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.
Зазначимо, УНН повідомляв на що підуть державні гроші в Бюджеті-2021.