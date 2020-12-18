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У Кабміні заявили, що всі залучені кошти у 2021 році підуть на медицину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На тлі боротьби з COVID-19 працівники медичної галузі показали свою вагомість, а тому в наступному році “всі кошти, які буде вдаватися акумулювати, доназбирати, дозаробити, дозалучити — вони будуть іти в медичну систему”. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив премєр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.

У Кабміні заявили, що всі залучені кошти у 2021 році підуть на медицину

“Я розумію й сам бачу, як лікарі працюють на межі своїх сил і віддають повністю себе порятунку життів. Інакше вони не вміють і не можуть. Тому, звісно, потрібно зараз робити все можливе й ми робимо, щоб лікарів підтримати. На жаль, ми не можемо забрати зарплати вчителів або пенсії й віддати сьогодні все медикам. Але медики сьогодні в пріоритеті. І найбільше зростання коштів в держбюджеті виділено власне на медичну сферу. І ми будемо продовжувати цю роботу не по роках, а будемо продовжувати постійно. В наступному році всі кошти, які буде вдаватися акумулювати, доназбирати, дозаробити, дозалучити — вони будуть іти в медичну систему. Не сумнівайтеся в цьому, ми будемо приділяти цьому значну увагу”, - заявив глава уряду.

Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що видатки на медичну галузь в розмірі 5 % ВВП буде досягнуто у 2023 році.

Також у Мінфіні пообіцяли за результатами першого кварталу переглянути бюджет на медицину.

Додамо, що Максим Степанов вказував на недофінансування галузі і у своєму бюджетному запиті на 2021 рік МОЗ заклав видатки на медицину у 296 млрд грн.

Зазначимо, що Степанов неодноразово наголошував, що без достойного бюджету на медицину "ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть лікарі”.

Нагадаємо, 15 грудня, народні депутати ухвалили в другому читанні й в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. У ньому на медицину виділяється майже 160 мільярдів гривень, замість 296 на яких наголошував МОЗ.

Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.

Зазначимо, УНН повідомляв на що підуть державні гроші в Бюджеті-2021.

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