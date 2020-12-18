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В Кабмине заявили, что все привлеченные средства в 2021 году пойдут на медицину

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. На фоне борьбы с COVID-19 работники медицинской отрасли показали свою значимость, а потому в следующем году "все средства, которые будет удаватся аккумулировать, дособрать, дозаработать, допривлечь - они будут идти в медицинскую систему". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

В Кабмине заявили, что все привлеченные средства в 2021 году пойдут на медицину

"Я понимаю и сам вижу, как врачи работают на пределе своих сил и отдают полностью себя спасению жизней. Иначе они не умеют и не могут. Поэтому, конечно, нужно сейчас делать все возможное и мы делаем, чтобы врачей поддержать. К сожалению, мы не можем забрать зарплаты учителей или пенсии и отдать сегодня все медикам. Но медики сегодня в приоритете. И наибольший рост средств в госбюджете выделено собственно на медицинскую сферу. И мы будем продолжать эту работу не по годам, а будем продолжать постоянно. В следующем году все средства, которые будет удаватся аккумулировать, дособрать, дозаработать, допривлечь - они будут идти в медицинскую систему. Не сомневайтесь в этом, мы будем уделять этому большое внимание", - заявил глава правительства.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что расходы на медицинскую отрасль в размере 5% ВВП будет достигнуто в 2023 году.

Также в Минфине пообещали по результатам первого квартала пересмотреть бюджет на медицину.

Добавим, что Максим Степанов указывал на недофинансирование отрасли и в своем бюджетном запросе на 2021 год. Минздрав заложил расходы на медицину в 296 млрд грн.

Отметим, что Степанов неоднократно подчеркивал, что без достойного бюджета на медицину "мы можем проснуться в стране, из которой уедут врачи".

Напомним, 15 декабря, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021. В нем на медицину выделяется почти 160 млрд гривен, вместо 296 на которых подчеркивал Минздраве.

Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

Отметим, УНН сообщал на что пойдут государственные деньги в Бюджете-2021.

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