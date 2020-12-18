В Кабмине заявили, что все привлеченные средства в 2021 году пойдут на медицину

КИЕВ. 18 декабря. УНН. На фоне борьбы с COVID-19 работники медицинской отрасли показали свою значимость, а потому в следующем году "все средства, которые будет удаватся аккумулировать, дособрать, дозаработать, допривлечь - они будут идти в медицинскую систему". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.