Голубовська про зарплати медиків: це приниження спеціальності

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 71428 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 51999 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 56402 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 65536 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 88024 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 119196 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 203846 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213323 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184530 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174466 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 42288 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 59276 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 94879 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 65721 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 81008 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 71486 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 81886 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 243370 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 270477 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 355721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 16290 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 16331 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 19132 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 20067 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 95437 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Голубовська про зарплати медиків: це приниження спеціальності

Київ • УНН

 • 16325 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Нинішні зарплати лікарів — приниження. Особливо, якщо врахувати “захмарні” заробітні плати чиновників міністерств та членів наглядових рад. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заслужений лікар, інфекціоніст Ольга Голубовська звертаючись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, інформує УНН.

Голубовська про зарплати медиків: це приниження спеціальності

“Це (заробітна плата медпрацівників — ред.) приниження спеціальності. Ви знаєте, я не люблю спекуляцій. Нам усім уже потрібно перестати говорити про політику й розв’язувати нагальні питання. Ми розуміємо, що немає грошей, все це ми розуміємо. Але дуже тисне соціальна несправедливість. В тому плані, що не треба забирати у вчителів зарплати (відповідь на слова прем’єра Дениса Шмигаля — ред.). Але ж Ви розумієте, коли чуєш ці захмарні зарплати в якихось чиновників без освіти — в голові просто не вкладається. Ви розумієте різницю в зарплаті лікаря кардіохірурга, який отримує нехай 15 тисяч з усіма надбавками і якісь 600 тисяч виплат членам наглядових рад, чиновникам у міністерствах”, — заявила Ольга Голубовська.

Заслужений лікар України розповіла про випадки “захмарних зарплат” для чиновників у МОЗ за часів керівництва Уляни Супрун.

“У наше міністерство при Супрун поприходили люди — „державний експерт“, який не закінчив інтернатуру з зарплатами по 50-60 тисяч. Такого немає бути в державі. Соціальна несправедливість діє лише до певного періоду”, — підкреслила лікарка.

Також лікар-інфекціоніст нагадала про флешмоб лікарів Чехії “Дякуємо-Допобачення” та порівняла з українськими реаліями.

“І всі вони поїхали працювати у Францію, Англію, США, Німеччину. Я Вам як викладач скажу, що 80% випускників(медичних закладів — ред.) не бачать себе в Україні або в медицині, загалом. Хто сюди приїде? Ми туди поїхали. Говорили „які погані“ лікарі — навіть дипломи в Польщі вже не треба підтверджувати. Скажіть, хто сюди приїде? Це страшні речі. Нас не буде кому лікувати”, — підсумувала Голубовська.

Додамо, до цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на фоні боротьби з COVID-19 працівники медичної галузі показали свою вагомість, а тому в наступному році “всі кошти, які буде вдаватися акумулювати, доназбирати, дозаробити, дозалучити — вони будуть іти в медичну систему”.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов неодноразово просив уряд і Верховну Раду підвищити заробітну плату медпрацівникам. За його словами, справедливі зарплати лікарів — це 23 тис. грн, середнього медперсоналу — 17 тис. грн, молодшого медперсоналу — 12 тис. грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування за проект бюджету-2021.

Днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що видатки на медичну галузь в розмірі 5 % ВВП буде досягнуто у 2023 році.

Також у Мінфіні пообіцяли за результатами першого кварталу переглянути бюджет на медицину.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов вказував на недофінансування галузі і у своєму бюджетному запиті на 2021 рік МОЗ заклав видатки на медицину у 296 млрд грн.

Зазначимо, що Степанов неодноразово наголошував, що без достойного бюджету на медицину “ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть лікарі”.

Нагадаємо, 15 грудня, народні депутати ухвалили в другому читанні й в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. У ньому на медицину виділяється майже 160 мільярдів гривень, замість 296 на яких наголошував МОЗ.

Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.

Зазначимо, УНН повідомляв на що підуть державні гроші в Бюджеті-2021.

Бюджет повністю розкритикувала відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона закликала нардепів не голосувати за цей законопроект і переглянути витрати на медицину в Держбюджеті-2021.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52