Голубовська про зарплати медиків: це приниження спеціальності

“Це (заробітна плата медпрацівників — ред.) приниження спеціальності. Ви знаєте, я не люблю спекуляцій. Нам усім уже потрібно перестати говорити про політику й розв’язувати нагальні питання. Ми розуміємо, що немає грошей, все це ми розуміємо. Але дуже тисне соціальна несправедливість. В тому плані, що не треба забирати у вчителів зарплати (відповідь на слова прем’єра Дениса Шмигаля — ред.). Але ж Ви розумієте, коли чуєш ці захмарні зарплати в якихось чиновників без освіти — в голові просто не вкладається. Ви розумієте різницю в зарплаті лікаря кардіохірурга, який отримує нехай 15 тисяч з усіма надбавками і якісь 600 тисяч виплат членам наглядових рад, чиновникам у міністерствах”, — заявила Ольга Голубовська.

Заслужений лікар України розповіла про випадки “захмарних зарплат” для чиновників у МОЗ за часів керівництва Уляни Супрун.

“У наше міністерство при Супрун поприходили люди — „державний експерт“, який не закінчив інтернатуру з зарплатами по 50-60 тисяч. Такого немає бути в державі. Соціальна несправедливість діє лише до певного періоду”, — підкреслила лікарка.

Також лікар-інфекціоніст нагадала про флешмоб лікарів Чехії “Дякуємо-Допобачення” та порівняла з українськими реаліями.

“І всі вони поїхали працювати у Францію, Англію, США, Німеччину. Я Вам як викладач скажу, що 80% випускників(медичних закладів — ред.) не бачать себе в Україні або в медицині, загалом. Хто сюди приїде? Ми туди поїхали. Говорили „які погані“ лікарі — навіть дипломи в Польщі вже не треба підтверджувати. Скажіть, хто сюди приїде? Це страшні речі. Нас не буде кому лікувати”, — підсумувала Голубовська.

Додамо, до цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на фоні боротьби з COVID-19 працівники медичної галузі показали свою вагомість, а тому в наступному році “всі кошти, які буде вдаватися акумулювати, доназбирати, дозаробити, дозалучити — вони будуть іти в медичну систему”.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов неодноразово просив уряд і Верховну Раду підвищити заробітну плату медпрацівникам. За його словами, справедливі зарплати лікарів — це 23 тис. грн, середнього медперсоналу — 17 тис. грн, молодшого медперсоналу — 12 тис. грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування за проект бюджету-2021.

Днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що видатки на медичну галузь в розмірі 5 % ВВП буде досягнуто у 2023 році.



Також у Мінфіні пообіцяли за результатами першого кварталу переглянути бюджет на медицину.



Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов вказував на недофінансування галузі і у своєму бюджетному запиті на 2021 рік МОЗ заклав видатки на медицину у 296 млрд грн.

Зазначимо, що Степанов неодноразово наголошував, що без достойного бюджету на медицину “ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть лікарі”.



Нагадаємо, 15 грудня, народні депутати ухвалили в другому читанні й в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. У ньому на медицину виділяється майже 160 мільярдів гривень, замість 296 на яких наголошував МОЗ.



Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.

Зазначимо, УНН повідомляв на що підуть державні гроші в Бюджеті-2021.

Бюджет повністю розкритикувала відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона закликала нардепів не голосувати за цей законопроект і переглянути витрати на медицину в Держбюджеті-2021.