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Главу МИД Эстонии призвали подать в отставку

Главу МИД Эстонии призвали подать в отставку

Киев  •  УНН

 • 10217 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) призвала главу МИД Свена Миксера подать в отставку, если этого не произойдет, партия намерена инициировать в отношении него вотум недоверия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы EKRE Марта Хельме.

"Министр иностранных дел Миксер пытался скрыть от эстонского парламента и общественности содержание миграционного пакта ООН. Длительные заявления Миксера о том, что критика миграционного пакта является срежиссированым информационным нападением - подлая ложь своему народу", - заявил лидер EKRE марта Хельме.

Он также пообещал начать консультации с другими партиями в Рийгикогу о вотуме недоверия главе МЗС Эстонии, если он не уйдет в отставку добровольно.

"Если Миксер добровольно не подаст в отставку, фракция EKRE начнет консультации с другими партиями о вотуме недоверия Миксеру", - добавляет Хельме.

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До этого, из-за резких разногласий между партиями по поводу всемирного миграционного пакта ООН, в правительстве Эстонии назревает кризис. Лидер социал-демократической партии Евгений Осиновский потребовал от премьер-министра Юри Ратас отправить в отставку министра юстиции Урмас Рейнсалу, который накануне выступил против подписания Всемирного пакта о миграции. Последний заявил, что добровольно подавать в отставку не будет, и социал-демократам не удастся поставить его на колени. В результате кабинет министров Эстонии на своем заседании в четверг не поддержал этот документ.

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В свою очередь, премьер-министр Юри Ратас признал правительственный кризис и экстренно вернулся в Таллинн из поездки по Ида-Вирумаа, чтобы провести в пятницу экстренное заседание правления Центристской партии. Министр иностранных дел Свен Миксер отменил свой визит в Канаду из-за напряженной внутриполитической ситуации.

Напомним, Чехия присоединилась к тем странам Евросоюза, которые отказались подписывать миграционный пакт Организации Объединенных Наций.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2". По мнению С.Миксера, газопровод "Северный поток-2" является не экономическим, а политическим проектом.

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