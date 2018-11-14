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The Washington Post

Чехія відмовилася підписувати міграційний пакт ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чеська Республіка приєдналася до тих країн Євросоюзу, які відмовились підписувати пакт Організації Об'єднаних Націй (ООН), що регулює поводження з мігрантами в усьому світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Чехія відмовилася підписувати міграційний пакт ООН

"Чеська Республіка у середу поповнила лави країн Європейського Союзу, які відмовляються від пакту Організації Об'єднаних Націй, що регулює поводження з мігрантами по всьому світу", - повідомило видання.

Як нагадує видання, Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію був затверджений в липні усіма 193 членами ООН, окрім Сполучених Штатів, які відмовилися від нього минулого року. Угода стала наслідком наймасштабнішого припливу мігрантів до Європи після Другої світової війни.

Але чеський кабінет міністрів відмовився від підписання цього документу, наголошуючи на тому, що слід розмежувати легальну і нелегальну міграцію.

"Чеська Республіка давно віддала перевагу принципу відокремлення законної та нелегальної міграції", - заявив на прес-конференції віце-прем'єр-міністр країни Річард Брабек.

При цьому видання уточнило, що чеські побоювання поділяють праві уряди Угорщини та Австрії, які також заявили, що не підпишуть угоду на церемонії у грудні в Марокко. Не виключають можливості відмовитись від підписання цього документу й Болгарія та Польща.

Необов'язковий пакт ООН стосується таких питань, як захист мігрантів, він також визначає, як інтегрувати їх у нові країни та як повернути мігрантів до рідних країн.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про відмову у наданні притулку мігрантам, які незаконно в’їжджають в США через кордон між США та Мексикою.

На початку жовтня Рим пригрозив закрити аеропорти Італії у зв'язку з намірами влади німецької федеральної землі Баварія здійснити масштабну депортацію мігрантів, що прибули на німецьку територію через Італію.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни ЄС, які не проявляють солідарність щодо політики міграції, мають вийти з Шенгенської зони.

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