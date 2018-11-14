Чехія відмовилася підписувати міграційний пакт ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чеська Республіка приєдналася до тих країн Євросоюзу, які відмовились підписувати пакт Організації Об'єднаних Націй (ООН), що регулює поводження з мігрантами в усьому світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Чеська Республіка у середу поповнила лави країн Європейського Союзу, які відмовляються від пакту Організації Об'єднаних Націй, що регулює поводження з мігрантами по всьому світу", - повідомило видання.
Як нагадує видання, Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію був затверджений в липні усіма 193 членами ООН, окрім Сполучених Штатів, які відмовилися від нього минулого року. Угода стала наслідком наймасштабнішого припливу мігрантів до Європи після Другої світової війни.
Але чеський кабінет міністрів відмовився від підписання цього документу, наголошуючи на тому, що слід розмежувати легальну і нелегальну міграцію.
"Чеська Республіка давно віддала перевагу принципу відокремлення законної та нелегальної міграції", - заявив на прес-конференції віце-прем'єр-міністр країни Річард Брабек.
При цьому видання уточнило, що чеські побоювання поділяють праві уряди Угорщини та Австрії, які також заявили, що не підпишуть угоду на церемонії у грудні в Марокко. Не виключають можливості відмовитись від підписання цього документу й Болгарія та Польща.
Необов'язковий пакт ООН стосується таких питань, як захист мігрантів, він також визначає, як інтегрувати їх у нові країни та як повернути мігрантів до рідних країн.
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