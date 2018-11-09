Трамп підписав указ про відмову в наданні притулку нелегальним мігрантам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав указ про відмову в наданні притулку мігрантам, які незаконно в’їжджають в США через кордон між США та Мексикою. Відповідний указ оприлюднено на сайті Білого Дому, передає УНН.
“Тому я проголошую наступне: призупинення та обмеження на в’їзд. В’їзд будь-якого іноземця в Сполучені Штати через міжнародний кордон між Сполученими Штатами і Мексикою призупиняється і обмежується, згідно з розділом 2 цієї прокламації”, — йдеться в указі.
Минулого тижня американський президент пообіцяв підписати відповідний указ.
Як повідомляв УНН, на початку жовтня Трамп розпорядився збільшити військову присутність США на кордоні з Мексикою до 15 тисяч солдатів, щоб зупинити “каравани мігрантів” з декількох тисяч осіб, які прямують до кордону.
За даними Міжнародної організації з міграції, на території Мексики зараз перебувають три каравани мігрантів з країн Центральної Америки. Президент США заявив, що американські військові готові зустріти злочинців і “поганих хлопців”, які направляються в країну в складі груп мігрантів.